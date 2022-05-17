NATO üyeliği nedir, nasıl olur? NATO üyesi olmak ne anlama geliyor? NATO hangi ülkeler var? - Haberler

NATO üyeliği nedir, nasıl olur? NATO üyesi olmak ne anlama geliyor? NATO hangi ülkeler var?
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Dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biri olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 30 ülkeyi bir araya getiriyor. NATO üyeliği nedir ve nasıl olunur merak ediliyor. NATO üyesi olmak ne anlama geliyor ve Türkiye NATO üyesi mi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, NATO nedir? NATO hangi ülkeler var?
Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz hafta NATO'ya üye olmak için harekete geçti. Bu nedenle NATO üyesi olmak ne anlama geliyor ve NATO hangi ülkeler var soruları gündeme geliyor. NATO siyasi ve askeri yollarla üyelerini korumayı taahhüt eder. Ayrıca, savunma reformları ve barışı koruma gibi çok geniş bir yelpaze oluşturan konularda NATO üyesi olmayan ülkelerle işbirliğini de teşvik eder. NATO üyeliği nedir, nasıl olur? NATO üyesi olmak ne anlama geliyor? NATO hangi ülkeler var? Detaylar haberimizdedir…
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü bugün dünyadaki en önemli uluslararası kuruluşlardan biridir. Politik ve askeri bir ittifak olan bu örgüt Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 30 ülkeyi bir araya getirir. Bu ülkeler bir araya gelerek güvenlik ve savunma konuları üzerinde danışmalarda bulunurlar ve işbirliği yaparlar. Bu bağlamda NATO siyasi konular ve güvenliğe ilişkin konularda bu iki kıta arasında eşsiz bir bağ oluşturur.
NATO'nun Brüksel'deki siyasi karargahında her üye ülkenin bir daimi delegasyonu bulunmaktadır. Bu delegasyonun başında İttifak'ın danışma ve karar süreçlerinde ülkesini temsil eden bir büyükelçi bulunur. Kuzey Atlantik Konseyi örgüt içindeki en önemli siyasi karar mekanizmasıdır. Konsey değişik düzeylerde toplanır. Üyelerin önemli konularda bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olan NATO Genel Sekreteri Konsey'in başkanıdır. NATO komitelerinde kararlar oybirliği ile alınır. Bu nedenle bir "NATO kararı" tüm üye ülkelerin ortak iradesini yansıtır. NATO'nun kendisine ait pek az daimi kuvveti vardır. Kuzey Atlantik Konseyi bir operasyon yapılmasına karar verdiğinde üye ülkeler bu operasyona isteğe bağlı olarak katkıda bulunurlar. Bu kuvvetler operasyon tamamlandığında kendi ülkelerine dönerler. Bu operasyonları eşgüdümlemek ve yürütmek askeri komuta yapısının görevidir. Bu yapı değişik üye ülkelerdeki karargahlar ve üslerden oluşur. NATO'nun günlük faaliyetleri ortak bütçelerden finanse edilir. Üye ülkeler bu bütçelere üzerinde anlaşmaya varılmış bir masraf paylaşma formülü çerçevesinde katkıda bulunurlar.
- Almanya - 1955
- Amerika Birleşik Devletleri - 1949
- Arnavutluk - 2009
- Belçika - 1949
- Birleşik Krallık - 1949
- Bulgaristan - 2004
- Çek Cumhuriyeti - 1999
- Danimarka - 1949
- Estonya - 2004
- Fransa - 1949
- Hırvatistan - 2009
- Hollanda - 1949
- İspanya - 1982
- İtalya - 1949
- İzlanda - 1949
- Almanya - 1955
- Amerika Birleşik Devletleri - 1949
- Arnavutluk - 2009
- Belçika - 1949
- Birleşik Krallık - 1949
- Bulgaristan - 2004
- Çek Cumhuriyeti - 1999
- Danimarka - 1949
- Estonya - 2004
- Fransa - 1949
- Hırvatistan - 2009
- Hollanda - 1949
- İspanya - 1982
- İtalya - 1949
- İzlanda - 1949
- Kanada - 1949
- Karadağ - 2017
- Kuzey Makedonya - 2020
- Letonya - 2004
- Litvanya - 2004
- Lüksemburg - 1949
- Macaristan - 1999
- Norveç - 1949
- Polonya - 1999
- Portekiz - 1949
- Romanya - 2004
- Slovakya - 2004
- Slovenya - 2004
- Türkiye - 1952
- Yunanistan - 1952
BARIŞ İÇİN ORTAKLIK (PFP) ÜLKELERİ
- Avusturya
- Azerbaycan
- Belarus
- Bosna Hersek
- Ermenistan
- Finlandiya
- Gürcistan
- İrlanda
- İsveç
- İsviçre
- Kazakistan
- Kırgızistan Cumhuriyeti
- Malta
- Moldavya
- Özbekistan
- Rusya
- Sırbistan
- Tacikistan
- Türkmenistan
- Ukrayna
AKDENİZ DİYALOĞU ORTAKLARI
- Cezayir
- Fas
- İsrail
- Mısır
- Moritanya
- Tunus
- Ürdün
İSTANBUL İŞBIRLIĞI GIRIŞIMCI ÜLKELER (ICI)
- Bahreyn
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Katar
- Kuveyt
- KÜRESEL ORTAKLAR
- Afganistan
- Avustralya
- Irak
- Japonya
- Kolombiya
- Kore Cumhuriyeti
- Moğolistan
- Pakistan
- Yeni Zelanda