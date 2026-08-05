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TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı

TBMM'deki teklifte kritik detay! Örgüt yöneticilerine kapı kapandı
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TBMM Başkanlığı'na sunulan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin 12 maddelik ayrıntıları belli oldu. PKK/KCK terör örgütünün fiili varlığına son vermesi ve silahsızlanması durumunda devreye girecek düzenlemede, örgüt yöneticileri tamamen kapsam dışı bırakıldı.

  • PKK/KCK terör örgütü yöneticileri, 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasa teklifindeki düzenlemeden hiçbir şekilde yararlanamayacak.
  • Kapsam dışında kalanlar arasında örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005'ten önce müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlar da yer alıyor.
  • Erteleme süreleri, ceza üst sınırı 15 yıl veya daha az olan suçlarda 5 yıl, 15 yıldan fazla veya müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıl olarak uygulanacak.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinde, düzenlemeden yararlanamayacak olan gruplar net bir şekilde belirlendi. Düzenlemenin en önemli maddelerinden birine göre, PKK/KCK terör örgütü yöneticileri bu kanunun sağladığı hiçbir haktan faydalanamayacak.

Yöneticilerin yanı sıra kapsam dışında tutulacak diğer durumlar şu şekilde sıralandı:

  • Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçları
  • 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen, müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar

SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA ERTELEME SÜRELERİ

Kapsam dışı bırakılan yöneticiler ve istisnai suçlar haricinde, kanun kapsamına giren bireyler için kademeli bir erteleme sistemi işletilecek. Suçun gerektirdiği ceza süresine göre erteleme şartları şöyle olacak:

  • Üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl ertelenecek.
  • 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda ise erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak.

DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK VE CEZA ALMAYACAK?

Kanun teklifi, örgüt yöneticisi olmayan ve ağır suçlara karışmamış kişilere yönelik önemli adımlar içeriyor. Belirlenen şartları yerine getirenler kanundan yararlanabilecek. Düzenlemeden faydalanacak kişiler şu şekilde detaylandırıldı:

  • Örgüt faaliyetleri içinde herhangi bir suç işlemeyenler
  • Örgütten ayrıldığını belirtenler
  • Yakalanıp pişmanlık duyduğunu söyleyen ve bilgi verenler
  • Örgüte üye olan ve yardım edenlerden gönüllü olarak teslim olup bilgi verenler (bu gruptakiler ceza almayacak)
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Kapı mı kapanmış görürüz yakında apoyu meclise davet edenler o kapıyı kapatırmı?

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Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

Kapımı kapanmış Apoyu meclise davet edenler o kapıyı açık bıraktılar bile

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