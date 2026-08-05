Süreç yasasına İYİ Parti 'hayır' dedi, MHP sert çıktı

TBMM'ye sunulan "Terörsüz Türkiye" çerçeve yasa teklifine İyi Parti'nin ret yanıtı vermesi siyasette tansiyonu yükseltti. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, İyi Parti'yi sert sözlerle eleştirerek "FETÖ" üzerinden ağır ithamlarda bulundu.

İYİ PARTİ 'İHANET BELGESİ' DİYEREK KARŞI ÇIKTI

Sürecin hukuki dayanaklarını oluşturacak olan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" isimli çerçeve yasa TBMM'ye sunuldu. Teklife AK Parti, MHP, DEM Parti ve HÜDA PAR imza atarken, İYİ Parti tasarıya karşı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun kanun teklifini işaret ederek, "Çerçeve yasa olarak adlandırılan ihanet belgesini asla ve kat’a kabul etmeyeceğiz" şeklindeki çıkışı, MHP cephesinde sert bir karşılık buldu.

İSMAİL ÖZDEMİR'DEN AĞIR FETÖ İTHAMI

İYİ Parti'nin tavrına sosyal medya üzerinden yanıt veren MHP Genel Başkan Danışmanı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, eleştirinin dozunu yükselterek doğrudan FETÖ suçlaması yöneltti.

Özdemir, İYİ Parti'nin kuruluş sürecinin başından sonuna kadar bir "FETÖ siyasal mühendisliği projesi" olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendi zaviyelerinden bakınca haklı bir bakış açısı geliştirmişler. Zira bu partinin kuruluş süreci, başından sonuna kadar bir proje olarak FETÖ’nün siyasal mühendisliği çerçevesinde konumlanmıştır. Bizzat İP’in önde gelen kimi kurucularının da genel başkanlık için yarıştıkları dönemde, FETÖ’nün partiye ve bazı aday şahıslara nasıl destek verdiği açıkça kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yine parti kadrolarında FETÖ mensubu olması sebebiyle tutuklanan, yahut yurtdışında kaçak halde bulunan çok sayıdaki ismin birinci dereceden yakını ve akrabası bulunmaktadır."

"PAZARLIK YÜRÜTME NİYETİNDELER"

Açıklamasının devamında son derece çarpıcı iddialar ortaya atan Özdemir, İYİ Parti'nin çerçeve yasaya muhalefet etmesinin arkasında örgüt talimatı olduğunu öne sürdü.

Özdemir, İYİ Parti'nin FETÖ üyelerine af çıkarılması için pazarlık yürütmeye çalıştığını iddia ederek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Görünüşe göre FETÖ’ye karşı sorumlu oldukları, 'FETÖ davasından tutuklu bulunan Enver Altaylı’nın yeğeni olan Buğra Kavuncu aracılığı' ile kendilerine hatırlatılan ve bu minvalde iletilen yeni talimatla, meclise sunulan çerçeve yasaya yönelik karşı duruş sergilenmesi İP’ten istenmektedir. Gerçekte ise FETÖ örgüt yapısının devlet tarafından affını sağlamak amacıyla İP, örgütün üst yönetiminden aldığı talimata göre sorumluluk üstlenerek çerçeve yasaya muhalefet etmekte, aynı terör yapısının affına yönelik kapsam geliştirilmesi için aklınca pazarlık yürütme niyetindedir."

Kaynak: Haberler.com