Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan manidar mesaj: Adresi Kılıçdaroğlu

Özgür Özel’in liderliğinde kurulan YENİ Parti’ye katılan ilk büyükşehir belediye başkanı olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Dutlulu’nun “Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz” sözleri, CHP Genel Başkanlığına yeniden dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na gönderme olarak yorumlandı.

Dutlulu, paylaşımında siyasi makamların kalıcı olmadığını vurgularken, “Ne yapacaksak onurumuzla yapalım… Allah ömür verir de görürsek torunlarıma ben elimden geleni yaptım derim” ifadelerini kullandı.

DUTLULU’DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

CHP’den istifa ederek Özgür Özel’in kurduğu YENİ Parti’ye geçen Dutlulu, son paylaşımında herhangi bir siyasi ismin adını doğrudan anmadı. Ancak “Ölene kadar siyaset yapmak veya Belediye Başkanı olmak zorunda değiliz” sözleri, CHP’deki son gelişmelerin ardından siyasi kulislerde dikkat çekti.

Dutlulu’nun özellikle “Ne yapacaksak onurumuzla yapalım” ifadeleriyle verdiği mesajın adresinin Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yorumları yapıldı.

KILIÇDAROĞLU YENİDEN CHP’NİN BAŞINDA

CHP’de yaşanan kurultay tartışmalarının ardından mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesi, partide yeni bir siyasi sürecin başlamasına neden oldu.

Özgür Özel ise CHP’den ayrılan isimlerle birlikte YENİ Parti çatısı altında siyasi yoluna devam etti. Bu süreçte Dutlulu da CHP üyeliğinden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldı.

Dutlulu’nun yeni partisinin ilk büyükşehir belediye başkanı olarak kayıtlara geçmesinin ardından yaptığı bu paylaşım, CHP’deki eski ve yeni dönem tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

“TORUNLARIMA ‘ELİMDEN GELENİ YAPTIM’ DERİM”

Dutlulu paylaşımının devamında ise dikkat çeken bir ifadeye yer verdi:

“Allah ömür verir de görürsek torunlarıma ben elimden geleni yaptım derim.”

Dutlulu’nun sözleri, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Her ne kadar paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun ismi geçmese de, Dutlulu’nun CHP’den ayrılıp YENİ Parti’ye geçmesinin ardından yaptığı açıklamanın zamanlaması, mesajın Kılıçdaroğlu’na yönelik olduğu şeklinde yorumlandı.