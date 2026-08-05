Herkes ekran başına! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında bu akşam Sturm Graz'ı ağırlayacak. Saat 21.00'de oynanacak kritik mücadele, TV100 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
- Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de TV100'den şifresiz ve canlı yayınlanacak.
- Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
- Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin kritik mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri de netleşti.
MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk karşılaşması, TV100 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren TV100 ekranlarından takip edebilecek.
MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU
Chobani Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Ian Hussin ile Neik Davies yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi Robert Jones olacak.
HEDEF PLAY-OFF TURU
Fenerbahçe, Sturm Graz engelini aşması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Play-off turunun ilk karşılaşmaları ise 18-19 Ağustos tarihlerinde oynanacak.