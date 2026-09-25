Telefonuna gelen mesaj emekli kadının hayatını kararttı

Son dönemde artış gösteren sahte ceza dosyası ve tutuklama tehdidi dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi. Vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren dolandırıcılar, bu kez emekli bir kadını "uzlaşma bedeli ödemezsen tutuklanacaksın" diyerek 50 bin lira dolandırdı.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SÖYLEYEREK GÜVEN SAĞLADILAR

Dolandırıcılar, telefonda ulaştıkları emekli kadına hakkında bir ceza dosyası bulunduğunu ve bir hukuk bürosuna başvurması gerektiğini iletti. Güven kazanmak amacıyla mağdur kadının anne adından baba adına, ev adresine kadar tüm kişisel detaylarını eksiksiz söyleyen şüpheliler, kadını iddianın gerçekliğine inandırdı. Suçlamanın detayını öğrenmek isteyen kadına bilgi vermekten kaçınan dolandırıcılar, konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili olduğunu öne sürdü. Ardından "uzlaşma bedeli" adı altında 50 bin lira talep eden şüpheliler, ödeme yapılmaması halinde tutuklama kararı çıkarılacağını belirterek korku ve baskı yoluyla parayı tahsil etti. Kadın dolandırıldığını sonradan fark etse de para hesaptan çıktı.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN"

Yöntemin tehlikesine dikkat çeken Avukat Gizem Gonce, dolandırıcıların yasa dışı yollarla elde ettikleri verilerle vatandaş üzerinde psikolojik baskı kurduğunu ifade etti. Gonce, şu uyarılarda bulundu: "Aslında dolandırıcılar kişisel verileri hukuka aykırı yollarla elde ederek vatandaşları aramak suretiyle kişisel bilgilerini kendilerine söyleyerek güven sağlamaya çalışmakta. Bu tarz konularla ilgili olarak e-Devlet sistemi üzerinden UYAP Vatandaş Portalı'ndan dosyanızın olup olmadığının kontrol edilmesi halinde dosyanızın akıbetini öğrenebilirsiniz."

Uzmanlar; "ceza dosyanız var", "uzlaşma bedeli ödemelisiniz" veya "hapis cezası alacaksınız" şeklindeki arama ve mesajlara itibar edilmemesi, adli süreçlerin mutlaka resmi e-Devlet kapısından doğrulanması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haberler.com