Mustafa Erkut Ekinci kimdir? Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci partiden istifa mı etti?

Mustafa Erkut Ekinci kimdir? Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin son dönemde partiden istifa ettiği iddiaları gündemde büyük yankı uyandırdı. Siyaset dünyasında ve yerel kamuoyunda merakla takip edilen bu gelişme, Ekinci'nin geleceği ve siyasi duruşuyla ilgili çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ KİMDİR?

Mustafa Erkut Ekinci, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 1981 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına memleketi Sorgun'da başlayan Ekinci, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. Akademik kariyerini ise Ömer Halis Demir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde sürdüren Ekinci, 2004 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra 2005 yılında memleketinde kendi mühendislik firmasını kurarak profesyonel iş hayatına adım atmıştır.

İnşaat mühendisliği alanında 13 yıl boyunca aktif olarak görev yapan Ekinci, mesleki deneyimlerini yerel yönetim alanında da değerlendirmiştir. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) çatısı altında başlayan Ekinci, 2009 ve 2014 yıllarında Sorgun Belediyesi Meclis Üyeliği görevine seçilmiştir. Bu süreçte yerel yönetim tecrübesini artıran Ekinci, 2019 yılında MHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilmiş ve Sorgun Belediye Başkanı seçilmiştir.

İyi derecede İngilizce bilen Mustafa Erkut Ekinci, evli ve iki çocuk babasıdır. Hem mühendislik alanındaki birikimi hem de yerel yönetimdeki tecrübesiyle Sorgun'da önemli bir isim olarak dikkat çekmektedir.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ PARTİDEN İSTİFA MI ETTİ?

MHP'li Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini resmi olarak açıkladı. Bu hamlenin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ekinci'nin belediye başkanları listesinde yer almadığını duyurdu. MHP cephesinde beklenmedik bir ayrılık yaşanırken, Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin partiden ayrılması gündemde geniş yankı buldu.

MUSTAFA ERKUT EKİNCİ PARTİDEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

MHP'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yozgat Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Ekinci, istifa kararını şu sözlerle duyurdu: "Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum."

Belediye başkanı, bundan sonra görevine bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti.

MUSTAFA ERKUT AÇIKLAMA YAPTI!

Mustafa Erkut Ekinci'nin açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde yaşanan gelişmelerin partime, camiama ve yıllardır yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına önemli bir karar almış bulunuyorum.

Sorgun halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, hiçbir gölge düşmeden, sadece şehrimizin geleceği için sürdürmek en büyük sorumluluğumdur. Bu sebeple, mensubu olduğum partimden istifa ederek, bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevime bağımsız olarak devam edeceğim.

Tüm hemşehrilerimin şunu bilmesini isterim ki; Sorgun'a hizmet yolculuğumda tek pusulam, halkımızın ihtiyaçları ve memleketimizin menfaatleri olacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şeffaf, adil ve gayretli bir şekilde çalışmayı sürdüreceğim. Bana güvenen, destek olan ve dualarıyla yanımda bulunan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla"