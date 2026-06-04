Muhittin Böcek'in 'Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim' ifadesi HTS ve baz kayıtlarında

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir perde açıldı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılığa verdiği kapsamlı ifadede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin Euro nakit para teslim ettiğini itiraf etmişti. Böcek'in bu itirafının ardından soruşturma dosyasına giren "Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesine Dair Tutanak", söz konusu nakit para transferi iddiası teknik verilerle doğrudan eşleşti. HTS ve baz istasyonu kayıtları, Muhittin Böcek’in olay günü Ferdi Zeyrek’e ait FZ Yapı şirketinin bulunduğu bölgeye gittiğini ve şirketle irtibat kurduğunu ortaya koydu.

ADIM ADIM MANİSA'YA İNTİKAL VE "FZ YAPI" İLE TELEFON TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına giren teknik analiz raporuna göre; Muhittin Böcek’in kullanımındaki telefon hattı, 15 Ocak 2024 günü Denizli/Buldan güzergâhını kullanarak Manisa iline giriş yaptı. Manisa sınırları içindeki ilk baz kaydı saat 10:10:44’te “Manisa Sarıgöl Alemsahlı” istasyonundan alındı.

Manisa’ya giriş yapan Muhittin Böcek’in, Ferdi Zeyrek’e ait FZ YAPI ELM. TAS. MİM. İNŞ. SN. TİC. LTD. ŞTİ. adına kayıtlı hat ile hemen iletişim trafiğine başladığı saptandı. Teknik incelemede, iki hat arasında aynı gün içinde ve kısa zaman aralıklarıyla 3 ayrı GSM görüşmesi yapıldığı belirlendi:

İlk Görüşme: Saat 10:36:31’de (57 saniye)

İkinci Görüşme: Saat 11:52:04’te (11 saniye)

Üçüncü Görüşme: Saat 11:52:24’te (15 saniye)

BAZ KAYITLARI FERDİ ZEYREK'İN ŞİRKET ADRESİYLE BİREBİR ÖRTÜŞTÜ

HTS kayıtlarının derinlemesine incelenmesiyle, yapılan bu üç telefon görüşmesi sırasında Ferdi Zeyrek’in şirketi FZ Yapı’ya ait hattın, şirketin resmi adresi olan Yunusemre ilçesindeki baz alanında bulunduğu teknik olarak kesinleşti. Görüşmeler esnasında karşı hattın sinyal verdiği yer “MANİSA YUNUSEMRE 75. YIL 5304. SK. 33 (MANORGANIZESAN)” olarak kayıtlara geçti. Bu veri, Muhittin Böcek'in aradığı hattın tam da para teslimatının iddia edildiği FZ Yapı adres bölgesinde aktif olduğunu gösterdi.

SON GÖRÜŞMEDEN 14 DAKİKA SONRA BÖCEK ŞİRKET BAZINA BAĞLANDI

Teknik kayıt sıralaması, Muhittin Böcek’in "parayı bizzat teslim ettim" yönündeki ifadesini destekleyen en somut delili ise zamanlama analiziyle sundu. FZ Yapı hattı ile saat 11:52:24’te yapılan son telefon görüşmesinden tam 14 dakika 06 saniye sonra, yani saat 12:06:30’da, Muhittin Böcek’in kendi cep telefonu da aynı adres-baz kümesine, yani “MANİSA YUNUSEMRE 75. YIL 5304. SK. 33 (MANORGANIZESAN)” istasyonuna bağlandı.

ŞİRKET BÖLGESİNDE 2 BUÇUK SAATLİK YOĞUN MESAİ

Müfettişler ve siber suçlar uzmanları tarafından hazırlanan tutanakta, Muhittin Böcek’in Ferdi Zeyrek’in şirketiyle aynı baz alanındaki kalış süresinin tesadüfi bir sinyal sıçraması olamayacak kadar yoğun olduğu vurgulandı. Böcek’in telefonu, saat 12:06:30 ile 14:35:56 arasında bu noktada tam 120 kez (113 GPRS, 7 GSM) baz kaydı oluşturdu.

Böcek’in FZ Yapı’nın adresini kapsayan bu dar alanda tam 2 saat 29 dakika 26 saniye boyunca kalıcı olarak bulunduğu, daha geniş Yunusemre bölgesinde ise toplamda saat 12:03’ten 15:13’e kadar kesintisiz yer aldığı teknik olarak sabitlendi. Toplamda ise Manisa il sınırlarında 8 saat 22 dakika geçiren Böcek, geldiği güzergâh olan Denizli yönünden akşam saatlerinde çıkış yaptı.

SAVCILIK: "İFADEYİ DESTEKLEYEN KUVVETLİ VE TEKNİK EMAREDİR"

Soruşturma dosyasındaki tutanağın sonuç bölümünde, elde edilen tüm bu HTS ve baz istasyonu verilerinin, tutuklu Başkan Muhittin Böcek’in " Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim" şeklindeki itiraf ve ikrarlarını doğrudan desteklediği belirtildi. Zaman, mekan, iletişim sıklığı ve konum doğrulama kriterleri bakımından birbirini eksiksiz tamamlayan teknik bulguların, paranın teslim edildiği iddia edilen gün ve saatte şüphelilerin fiziki olarak bir araya geldiğine dair "kuvvetli emare ve delil" niteliğinde olduğu kayıtlara geçirildi.