Haberler

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Muhammed Salah'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken sunduğu teklifin tüm detayları da ortaya çıktı.

  • Beşiktaş, Muhammed Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve 4 milyon Euro performans bonusu içeren 2 yıllık sözleşme teklifi sundu.
  • Bonuslarla birlikte Salah'ın yıllık toplam kazancının 19-20 milyon Euro'ya ulaşması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah için hazırladığı 2 yıllık sözleşme teklifinin mali detayları belli olmaya başladı. 

15 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. İmaj haklarına dair özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, bonuslarla birlikte Salah'ın yıllık toplam kazancının 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi. 

SON KARAR SALAH VE MENAJERİNDE

Haberde, yapılan son teklifin ardından gözlerin Muhammed Salah ve menajeri Ramy Abbas'a çevrildiği belirtildi. İkili, Beşiktaş'ın sunduğu paketi değerlendirecek.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce menajer komisyonu konusunda sert bir açıklama yaparak "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti. 

AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın eski Mısırlı oyuncusu Ahmed Hassan, sosyal medyada "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak" paylaşımı yaparak transfer sürecine dair dikkat çeken bir mesaj verdi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

Pakistan duyurdu! Dünyanın beklediği haber sonunda geldi
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı

Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada

Sultanlarımız geri döndü! Şampiyonluğa bir set uzaklıktayız
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu parayı çıkarmak için tribün biletleri, 5 bin 10 bin tl olur. Bilete 10 bin veren embesilde Açız ülke battı der. Ama milyon euroları yabancı oyunculara gömerler...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor

Yeşil altın hasadı başladı: Milyonların sofrasını süslüyor
Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler

Mourinho için söyledikleri bomba!
Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti

Kıskançlık dramı: Eski sevgilisini öldürüp intihar etti
Evleri yılanların istilası altında: Hayatları kabusa dönen aile, yetkililerden yardım istiyor

Evlerini istila ettiler! Bir aile kabusu yaşıyor
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza

Düğün hayali yarım kaldı!
Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda

Telefon almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutun! Kötü haber geldi