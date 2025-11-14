Müge Anlı, Halime Şahin olayı nedir? Halime Şahin olayı ile ilgili merak edilen detaylar!

Ankara Yenimahalle'den Halime Şahin'in kayıp eşiyle ilgili başlattığı arayış, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitledi. Eşinin ortadan kaybolması ve ortaya çıkan gizemli detaylar, merak uyandıran bir sürecin kapılarını aralıyor. Peki, Osman Şahin nerede ve yaşananların ardındaki sır ne? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HALİME ŞAHİN OLAYI NEDİR?

Halime Şahin olayı, Ankara Yenimahalle'de yaşayan ve 27 yıllık evli olan Halime Şahin'in eşi Osman Şahin'in kaybolmasıyla gündeme gelmiştir. Halime Şahin, eşi Osman Şahin'in kendisinden habersiz ziynet eşyalarını ve evini sattığını iddia etmiş, ayrıca eşinin sosyal medyadan tanıştığı kadınlarla mesajlaştığını ve kredi çektiğini öğrenmiştir. Bu durum üzerine Halime Şahin, eşini aramak için ATV'nin popüler sabah programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurarak yardım istemiştir.

HALİME ŞAHİN OLAYI İLE İLGİLİ DETAYLAR NELER?

Halime Şahin, 21 Ekim 2025'ten bu yana eşinden haber alamadığını belirterek, eşi Osman Şahin'in evini ve ziynet eşyalarını izinsiz sattığını dile getirmiştir.

Tapu dairesine gittiğinde evinin satıldığını öğrenmiş ve Osman Şahin'in daha önce de birkaç kez kendisinden habersiz kredi çektiğini ortaya çıkarmıştır. Son olarak 250 bin TL kredi aldığını fark etmiştir. Ayrıca sosyal medyada tanıştığı üç farklı kadınla mesajlaştığını görmüş, Halime Şahin bu duruma büyük tepki göstermiştir.

Program sırasında telefonla bağlanan Muhtar Ümmet Bey, Osman Şahin'i Yerköy'de gördüğünü ve Çalıklı Köyü'nde akrabalarının yanında çobanlık yapmak istediğini aktarmıştır. Halime Şahin, Müge Anlı'dan yardım isteyerek hem eşini bulmayı hem de evini geri almayı amaçlamaktadır.

MÜGE ANLI HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, haftanın her günü yayınlanmaktadır. İzleyiciler, güncel kayıp ve suç dosyalarıyla ilgili gelişmeleri programda takip edebilirler. Program, özellikle kayıp şahıslar ve aile anlaşmazlıkları gibi olaylara odaklanarak kamuoyunu bilgilendirmektedir.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Program, ATV ekranlarında sabah saatlerinde izleyiciyle buluşmaktadır. Müge Anlı ile Tatlı Sert, genellikle sabah 10:00'da başlayıp öğlene kadar devam eden bir yayın akışına sahiptir. Bu saat dilimi, hem canlı bağlantılar hem de olayların detaylı anlatımı için uygun bir zaman olarak tercih edilmektedir.