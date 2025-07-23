Mobbing nedir ve örnekleri nelerdir? Mobbing yapıldığını nasıl anlarız?

Son günlerde magazin camiasında yaşanan tartışmalı olaylar ve sosyal medyaya yansıyan açıklamaların ardından, kamuoyunun dikkatini çeken konulardan biri de mobbing oldu. Özellikle bazı ünlü isimler arasında yaşanan diyaloglar, iş yerindeki psikolojik baskı ve yıldırma kavramlarını yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi, "Mobbing nedir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, mobbing tam olarak ne anlama gelir? Hangi davranışlar mobbing kapsamına girer? Bir kişinin mobbinge maruz kaldığını nasıl anlayabiliriz? İşte detaylar…

MOBBİNG NEDİR?

Mobbing, bir kişinin iş yerinde sistematik şekilde psikolojik baskıya, dışlamaya, aşağılamaya veya yıldırmaya maruz kalması durumudur. Genellikle yöneticiler tarafından uygulanmakla birlikte, iş arkadaşları veya ast çalışanlar tarafından da gerçekleştirilebilir. Bu süreç, kişinin mesleki itibarını zedelemeyi, işten uzaklaştırmayı ya da istifaya zorlamayı amaçlar. Mobbing, sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal ve hukuki anlamda da ciddi sonuçlar doğurabilen bir davranış biçimidir.

Mobbing nedir ve örnekleri nelerdir

MOBBİNG ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Mobbing çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. İşte en sık karşılaşılan mobbing örnekleri:

Kişiye sürekli yüksek sesle bağırmak, onu küçük düşürmek

Başarılarının yok sayılması, takdir edilmemesi

Gerçeğe aykırı söylentilerle itibarsızlaştırma

Toplantılara çağrılmamak, bilgi akışından bilinçli olarak dışlanmak

Bilinçli olarak hata yapmaya zorlayacak görevler verilmesi

Kişisel eşyalarla alay edilmesi veya özel hayatının konu edilmesi

Sürekli yer değişikliği, görev kısıtlaması ya da pasif pozisyonda bırakma

Bu davranışlar, tek başına değil sistematik bir şekilde ve süreklilik arz edecek biçimde gerçekleştiğinde mobbing olarak değerlendirilir.

Mobbing yapıldığını nasıl anlarız

MOBBİNG YAPILDIĞINI NASIL ANLARIZ?

Mobbing'in en belirgin işaretleri hem psikolojik hem de fiziksel düzeyde kendini gösterir. İş yerinde mobbinge uğrayan bireyde şu belirtiler gözlemlenebilir:

İş yerinde sürekli huzursuzluk ve tedirginlik hissi

Kendine güven kaybı, performansta düşüş

Baş ağrısı, uykusuzluk, mide problemleri gibi stres kaynaklı sağlık sorunları

Sosyal ilişkilerde bozulma ve içe kapanma

İşe karşı duyulan motivasyon kaybı, sık sık rapor alma isteği

Kuruma ya da yöneticiye karşı gelişen öfke ve güvensizlik

Bu belirtiler uzun vadede hem bireyin sağlığını hem de kurumun işleyişini olumsuz etkileyebilir. Mobbing yaşandığını düşünen bireylerin süreci belgeleyerek İnsan Kaynakları birimine ya da hukuki mercilere başvurması önemlidir.