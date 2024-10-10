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Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir?

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Florida'da kasırga! Florida'da Milton Kasırgası alarmı verildi. Halkın ve yetkililerin endişeli bekleyişi sürerken, kasırga mı çıktı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji yetkilileri, kasırganın etkisini göstermeye başladığını ve önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

ABD'nin Florida eyaletinde, Siesta Key bölgesinde etkili olan Milton Kasırgası, 3. kategori gücüyle karaya vurmasının ardından büyük bir yıkıma neden oldu. Bu felaket, yaklaşık 2,6 milyon insanın elektriksiz kalmasına yol açtı. Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın Florida'da beklenen şiddetiyle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Peki, Florida'da kasırga mı çıktı?Milton Kasırgası alarmı!

FLORIDA'DA KASIRGA MI ÇIKTI?

ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle Sarasota kenti sakinleri olası tahliye durumlarına hazırlanıyor. Hızla şiddetlenen fırtınanın bölgeye şiddetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sel getirmesi beklenirken kıyıya yakın kesimlere demir atan teknelerin de rüzgar sebebiyle sabit duramadıkları görüntülendi.

Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı?

Tampa ve St. Petersburg sakinlerine "son derece tehlikeli kasırga kuvvetindeki rüzgarların" etkisi nedeniyle acilen güvenli bölgelere geçmeleri önerildi. Kasırga nedeniyle meydana gelen elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, Milton Kasırgası'nın sebep olduğu kesintiler nedeniyle yaklaşık 2,6 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Özellikle St. Petersburg bölgesinde, kasırga su şebekesine zarar verdiği için içme suyu hizmeti geçici olarak durduruldu. Şiddetli yağış ve rüzgarların etkisiyle bir vinç devrilirken, birçok ev ve yapı da hasar gördü. St. Lucie bölgesinde ise Şerif Keith Pearson, kasırgadan etkilenenler arasında can kaybı yaşandığını duyurdu, ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya yaklaşan Milton Kasırgası'nın, son 100 yılın en güçlü kasırgası olabileceği uyarısında bulunmuştu. Kasırgaya hazırlık için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Milton, yüzyılın kasırgası gibi gözüküyor" ifadesini kullandı. Bu felaket, kısa bir süre önce Florida'yı etkileyen ve 227 kişinin ölümüne neden olan Helene Kasırgası'nın ardından meydana geldi. Milton Kasırgası'nın etkileri, bölge halkı için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı?

MILTON KASIRGASI NEDİR?

Milton Kasırgası, Ekim 2024'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletini etkileyen bir tropikal siklon olarak tanımlanır.

Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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