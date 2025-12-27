Milletvekili Ali Şahin, Barak P2 Sulama Projesi şantiye ve GES kurulum çalışmalarını yerinde inceledi

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yapımı devam eden Barak P2 Sulama Projesi kapsamında şantiye alanını ziyaret ederek sulama altyapısı ve GES (Güneş Enerji Sistemi) kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

Projenin bölge tarımı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Şahin, Barak P2 Sulama Projesi ile 15'i Karkamış, 3'ü Nizip ilçesinde olmak üzere toplam 18 köyde yaklaşık 100 bin dekarlık tarım arazisinin modern sulama imkânına kavuşacağını ifade etti.

Şantiye ve GES kurulum çalışmalarının iki hafta önce başladığını ve aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Şahin, proje kapsamında yaklaşık 300 kilometre uzunluğunda kapalı sistem borulu sulama şebekesi inşa edileceğini ve 10 MW kapasiteli GES sisteminin kurulacağını söyledi.

Milletvekili Şahin, "Çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal sulamayı sürdürülebilir hâle getirmek amacıyla, 27 Haziran tarihinde ihalesini gerçekleştirdiğimiz P2 Projemize 10 MW'lık GES sistemini de dâhil ettik. Böylece 100 bin dekarlık alan minimum enerji maliyetiyle sulanabilecek" dedi.

Hancağız Barajı havzasında daha önce hayata geçirilen 5 MW'lık GES sisteminin devamı niteliğinde olan yeni GES yatırımında 18 bin panelin kurulacağını aktaran Şahin, sistemin 2026 Nisan ayı itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Barak bölgesinde sulama yatırımlarının artarak süreceğini belirten Ali Şahin, 3 aşamalı olarak planlanan Barak P3 Sulama Projesi'nin ilk etabının 2027 yılı başlarında tamamlanacağını ve yaklaşık 30 bin dekarlık alanın 2027 sulama sezonunda suyla buluşturulacağını ifade etti.

P2 Projesi kapsamında ayrıca;

• Toplam 12 bin 910 metre uzunluğunda 6 adet tahliye kanalı,

• Yaklaşık 285 kilometre kapalı sistem borulu şebeke,

• 1.484 adet sanat yapısının inşa edileceğini dile getiren Şahin, Ankara Kazan'da üretilen boruların Barak bölgesine sevkiyatına 21 Kasım itibarıyla başlandığını söyledi.

Açıklamasının sonunda desteklerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ali Şahin, "Bu büyük ve vizyoner projeye verdikleri güçlü destekler için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Baraklı çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.