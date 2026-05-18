Burhaniye'de 5 yıl aradan sonra akan şifalı su sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, yağmurlu geçen kışın ardından zeytinde bol ürün umudu artarken, çok sayıda çeşmeden de bol su akmaya başladı. Dutluca köyünde yaklaşık 5 yıldan beri akmayan şifalı suyun akmaya başlamasıda vatandaşları sevindirdi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde okulun önündeki şifalı çeşme 5 yıl sonra akmaya başladı. Çeşmeden akan suyun böbrek taşları için yararlı olduğunu kaydeden emekli din görevlisi Yusuf Karadoğan, 5 yıl aradan sonra akan şifalı suyun vatandaşları sevindirdiğini söyledi. Dutluca'da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı