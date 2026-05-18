Haberler

Burhaniye'de 5 yıl aradan sonra akan şifalı su sevindirdi

Burhaniye'de 5 yıl aradan sonra akan şifalı su sevindirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye'nin Dutluca köyünde 5 yıldır akmayan şifalı çeşme, bol kış yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı. Böbrek taşlarına iyi geldiği belirtilen su, vatandaşları sevindirdi.

Burhaniye ilçesinde, yağmurlu geçen kışın ardından zeytinde bol ürün umudu artarken, çok sayıda çeşmeden de bol su akmaya başladı. Dutluca köyünde yaklaşık 5 yıldan beri akmayan şifalı suyun akmaya başlamasıda vatandaşları sevindirdi.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyünde okulun önündeki şifalı çeşme 5 yıl sonra akmaya başladı. Çeşmeden akan suyun böbrek taşları için yararlı olduğunu kaydeden emekli din görevlisi Yusuf Karadoğan, 5 yıl aradan sonra akan şifalı suyun vatandaşları sevindirdiğini söyledi. Dutluca'da 20 yıl görev yaptığını kaydeden Karadoğan, "Bu suyun böbrek taşlarının düşürülmesi için çok faydalı olduğu biliniyor. Ancak, son yıllarda yaşanan kuraklık yüzünden yaklaşık 5 yıldır akmıyordu. Bu kış yağışlar bol olunca akmaya başladı. Buna çok sevindik. Çok sayıda insan bu sudan alıyor" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıl sır çözüldü

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Giderayak son kıyağını yaptı!

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali

Survivor'da bacağını kaybeden yarışmacının son hali
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor