Mide Balonu ile Kilo Verme: 1 Ayda Kaç Kilo Verilir, Kimlere Takılmaz?

Özellikle VKİ (vücut kitle indeksi) 30 ve üzerindeki kişiler için uygun görülen mide balonu uygulaması, ameliyat gerektirmediği ve toparlanma süreci olumsuzluklarının minimum düzeyde olduğu için tercih edilmektedir. Bu tedavi seçeneği, kilo kaybı gerektiren ancak cerrahi prosedürler için uygun olmayan kişilere veya kilo verme programlarına yanıt vermeyenlere yönelik olarak kullanılabilir. Ancak, her hasta için uygun olup olmadığına karar vermek için bir doktorun değerlendirmesi gereklidir. Mide balonu ile 1 ayda kaç kilo verilir, ne kadar süre kalır ve kimlere takılmaz? İşte cevabı…

MİDE BALONU İLE 1 AYDA KAÇ KİLO VERİLİR?

Mide balonu, bariatrik cerrahi yöntemleri arasında sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, çok fazla kilo fazlası bulunan kişiler için değil, BMI değeri 30 ila 35 arasında bulunan ve çok ileri derecede obezite problemi olmayan kişilere uygulanır. Mide balonunun temel amacı kişinin mide büyüklüğünün geçici bir şekilde küçültülmesi ve daha çabuk doyduklarını hissetmelerini sağlamaktır. İşlem sırasında bağırsaklarda düzenleme yapılmadığı için kilo verme miktarı diğer obezite cerrahisi yöntemlerine göre daha az olacaktır.

Mide balonu ile ne kadar kilo verilebileceği kişiden kişiye farklılık gösterir. Ortalama olarak mide balonu ile ayda ortalama 10 ila 15 kilogram arasında bir kilo kaybı elde edilebilir. Bu miktar, kişinin mevcut fazla kilo miktarına bağlıdır. Gerçekçi bir bakış açısıyla, VKI (BMI) oranınızı dikkate alarak hedeflenen kilo miktarını belirlemek önemlidir. Düzenli fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri de mide balonu tedavisinin etkinliğini artırabilir.

MİDE BALONU NE KADAR SÜRE KALIR?

Mide balonu, genellikle geçici bir tedavi yöntemi olarak kullanılır ve belirli bir süreyle sınırlıdır. İşte mide balonunun ne kadar süreyle kalabileceği hakkında bilgiler:

Tek Mide Balonu:

Standart mide balonları, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasında mide içerisinde kalır.

Bu süre boyunca kişi, kilo verme sürecini desteklemek için diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmalıdır.

Çift Mide Balonu (İntragastric Balloon System):

Çift mide balonu sistemi, iki ayrı balon içerir ve daha uzun süreli bir tedavi seçeneğidir.

Bu sistem, 12 ila 18 ay arasında mide içerisinde kalabilir.

Süreç Sonrası:

Mide balonu çıkarıldıktan sonra, kişi kilo verme alışkanlıklarını sürdürmelidir.

Diyetisyen veya doktorun önerilerine uygun olarak beslenmeye devam etmek önemlidir.

Unutulmamalıdır ki mide balonu, sadece kilo verme sürecini başlatmak için kullanılır ve uzun vadeli bir çözüm değildir. Tedavi süresi sonunda, kişinin kilo verme alışkanlıklarını sürdürmesi ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi gerekmektedir .

MİDE BALONU KİMLERE TAKILMAZ?

Mide balonu, obezite tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak herkes için uygun olmayabilir. İşte mide balonunun takılmaması gereken bazı durumlar:

Hamilelik: Hamilelik sırasında mide balonu takılmamalıdır. Bu dönemde vücut zaten büyük değişiklikler yaşamaktadır ve mide balonu ekstra risk oluşturabilir.

Mide Ülseri veya Gastrit: Mide balonu, mide ülseri veya gastrit gibi mide problemleri olan kişilere takılmamalıdır. Balon, mide iç yüzeyine baskı yapabilir ve semptomları kötüleştirebilir.

Yutma Güçlüğü: Yutma güçlüğü yaşayan kişilerde mide balonu takılması önerilmez. Balon, yemek borusunu tıkayabilir ve yutma işlemini zorlaştırabilir.

Alerjik Reaksiyonlar: Mide balonu malzemesine karşı alerjisi olan kişilerde balon takılmamalıdır.

Psikolojik Sorunlar: Mide balonu takılacak kişinin psikolojik olarak hazır olması önemlidir. Eğer kişi depresyon, anksiyete veya diğer psikolojik sorunlar yaşıyorsa, bu yöntemden kaçınılmalıdır.

Kronik Hastalıklar: Diyabet, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi kronik sağlık sorunları olan kişilerde mide balonu takılması riskli olabilir.

Lütfen mide balonu takılması gerekip gerekmediği konusunda bir uzmana danışın. Her bireyin durumu farklıdır ve doktorunuz en iyi tavsiyeyi verecektir.