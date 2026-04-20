MHP Bolu İl Teşkilatı feshedildi

MHP’de il teşkilatlarına yönelik fesih kararları devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bolu İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini duyurdu. Böylelikle partide feshedilen il teşkilatı sayısı 8’e yükselmiş oldu.

BOLU İL TEŞKİLATI FESHEDİLDİ

Son olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bolu İl Teşkilatının parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, 34. madde uyarınca feshedildiğini duyurdu.

YENİ İL BAŞKANI DA BELLİ OLDU

Yalçın'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde: “Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı görevine Seyit Mehmet Başaran atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FESHEDİLEN İL TEŞKİLATI SAYISI 8’E YÜKSELDİ

MHP'de daha önce İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Muğla, Çanakkale, Bilecik ve Kars il teşkilatları da feshedilmişti. Böylelikle feshedilen il teşkilatı sayısı 8’e yükselmiş oldu. 

Kaynak: Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Boş boş atama yapılması hoş değil.

