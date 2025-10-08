Metin Akdülger kimdir? Metin Akdülger kaç yaşında, nereli, neden gözaltına alındı?

Türk oyunculuk dünyasının parlayan yıldızlarından Metin Akdülger, kariyeri ve özel hayatıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Doğumundan başlayarak sanat yolculuğuna uzanan hikayesi, başarılı projeleri ve son günlerde gündeme gelen gözaltı süreciyle ilgili bilinmeyenler araştırılıyor. Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, nerelidir ve neden gözaltına alındı? Tüm bu soruların yanıtlarıyla birlikte, ünlü oyuncunun hayatına dair önemli detaylar haberin devamında yer alıyor.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 yılında Bursa'da doğmuş başarılı bir Türk oyuncudur. Lise yıllarında amatör tiyatro oyunlarında yer alarak sahneyle tanışan Akdülger, aynı zamanda kısa filmler de çekmiştir. Oyunculuk alanındaki eğitimini Koç Üniversitesi'nde sürdürürken, okulda aldığı oyunculuk dersleri sayesinde tiyatro ve oyunculuk kariyerine adım atmıştır.

2012 yılında Craft Tiyatro'ya katılarak profesyonel tiyatro yaşamına başlamıştır. Aynı yıl, "Kaset" adlı oyundaki rolüyle dikkat çekmiştir. 2013 yılında ise gençlik dizisi "Medcezir" ile televizyon sektörüne giriş yapmıştır. Aynı yıl felç geçirmiş bir futbolcuyu anlatan "Bensiz" filminde başrol oynamıştır.

Kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyondan dijital platformlara kadar geniş bir yelpazede çalışmış, "Şahsiyet", "Atiye" gibi önemli yapımlarda yer almıştır. Ayrıca tiyatroda da ödüller kazanmış, örneğin "Baldan Karanlık" adlı tek kişilik oyunuyla "Yılın Umut Vaat Eden Erkek Oyuncusu" ödülünü almıştır.

METİN AKDÜLGER KAÇ YAŞINDA?

Metin Akdülger, 10 Nisan 1988 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. Genç yaşına rağmen tiyatro, dizi ve film alanında önemli başarılara imza atmış ve sektörde saygın bir isim haline gelmiştir.

METİN AKDÜLGER NERELİ?

Metin Akdülger, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan zengin şehirlerinden Bursa'da dünyaya gelmiştir. Bursa'nın kültürel dokusundan beslenen Akdülger, sanat yolculuğuna burada başlamış, ardından eğitim ve kariyer için İstanbul'a taşınmıştır.

METİN AKDÜLGER'İN KARİYERİ

Metin Akdülger'in kariyeri tiyatro ile başlamış, 2012 yılında Craft Tiyatro ekibine katılmasıyla profesyonelleşmiştir. Aynı yıl "Kaset" oyununda rol aldıktan sonra, 2013 yılında "Medcezir" dizisiyle televizyon dünyasına adım atmıştır. Sinema alanında ilk başrol deneyimini ise 2013'te felç geçiren bir futbolcunun hikayesini anlatan "Bensiz" filmiyle yaşamıştır.

2014'te tiyatroya dönüş yaparak Didaskali Tiyatro'da "Maşenka" oyununda rol aldı. 2015'te dönemin popüler dizilerinden "Analar ve Anneler"de yer aldı. 2016'da "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde Osmanlı padişahı IV. Murad'ı canlandırdı ve bu rol kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

Aynı yıl, Duygu Asena'nın eserinden uyarlanan "Kahramanlar Hep Erkek" adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı. 2017'de "Baldan Karanlık" adlı tek kişilik oyunda sergilediği performansla tiyatro ödülü kazandı. Sinemada "Kırık Kalpler Bankası" ve "En Sevdiğim Kumaş" gibi filmlerde rol aldı.

2018-2019 yıllarında popüler dijital platform dizileri "Şahsiyet" ve "Atiye"de önemli karakterleri canlandırdı. Ayrıca kısa filmlerde rol aldı, bazılarına yapımcı olarak da katkıda bulundu. 2020 ve sonrasında çeşitli dizi ve film projelerinde aktif olarak rol almaya devam etmektedir.

METİN AKDÜLGER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

2023 yılının sonlarında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında Metin Akdülger ve bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında İrem Derici, Berrak Tüzünataç, Hadise gibi birçok tanınmış isim yer almıştır.