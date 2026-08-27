Alaska'da uçak denize düştü: 4 ölü
ABD'nin Alaska eyaletinde Piper PA-24 tipi küçük bir uçak, Anchorage'dan hareket ettikten sonra Seldovia bölgesinde suya düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın nedeni belirlenemezken soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.
4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA