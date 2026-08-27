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Alaska'da uçak denize düştü: 4 ölü

Alaska'da uçak denize düştü: 4 ölü
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ABD'nin Alaska eyaletinde Piper PA-24 tipi küçük bir uçak, Anchorage'dan hareket ettikten sonra Seldovia bölgesinde suya düştü. Kazada uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın nedeni belirlenemezken soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

ABD'nin Alaska eyaletinde küçük uçağın suya düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Alaska'nın Anchorage kentinden hareket eden "Piper PA-24" tipi uçağın henüz belirlenemeyen nedenle düştüğünü duyurdu.

4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Seldovia bölgesinde suya düşen uçaktaki 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldığını belirten yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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