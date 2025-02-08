Melike Şahin kimdir, nereli? O Ses Türkiye jüri üyesi Melike Şahin kaç yaşında, şarkıları nelerdir?

2025 O Ses Türkiye yarışmasının jüri üyesi olarak seçilmesi ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Melike Şahin, kısa süre içerisinde merak konusu haline geldi. Müzik kariyeri ve hayatıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, şarkıları ve albümleriyle de yoğun ilgi gördü. Peki, Melike Şahin kimdir? O Ses Türkiye jüri üyesi Melike Şahin kaç yaşında? İşte, Melike Şahin hakkında merak edilenler…

MELİKE ŞAHİN KİMDİR?

Müzik dünyasının güçlü seslerinden biri olarak tanınan Melike Şahin, 18 Nisan 1989'da İstanbul'da doğmuştur. Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi'nde Timur Selçuk'tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula'yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce Melikşah ve Saz Arkadaşları adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuvar ile bir süre konserler verdi.

Melike Şahin kimdir

2017 yılında Fransız yönetmen Tony Gatlif'in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali'nde bir konser verdi. 2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan Uykumun Boynunu Bükme oldu. Uzun bir süre solo kariyerine odaklanan sanatçı, "Merhem" ve "Akkor" adlı iki albüm çıkarmıştır.

Melike Şahin kaç yaşında

2025 yılı itibarıyla TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyesi olarak görev alan ünlü şarkıcı, 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmiştir.

Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık

MELİKE ŞAHİN'İN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Merhem (2021)

Akkor (2024)

Melike Şahin şarkıları

MELİKE ŞAHİN'İN ŞARKILARI NELERDİR?

Bi' fırlatsam (2017)

Beni Yalnız Koma (Boom Pam ile, 2017)

Deli Kan (2017)

Sevmek Suçsa Suçluyum (2018)

Tutuşmuş Beraber (2018)

Kimin Izdırabı (2019)

Sakla Beni (Kutiman ile, 2019)

Kara Orman (2019)

Geri Ver (2020)

Kilitli Kapılar Açılsa (Hakan Taşıyan ile, 2020)

Elimi Tut (Kutiman ile, 2020)

Ukde (Ah! Kosmos ile, 2020)

Uykumun Boynunu Bükme (2021)

Pusulam Rüzgar (Mert Demir ile) (2021)

Kader Diyemezsin (Saygı Albümü: Bergen) (2022)

Miras (Ah! Kosmos ile, 2022)

Isyan (Ko Shin Moon ile, 2022)

Öpmem Lâzım (Baker Aaron Remix) (2022)

Canın Beni Çekti (2024)

Melike Şahin