İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Mehmet Şahin kimdir? İYİ Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kimdir?

İYİ PARTİ ANTALYA ALANYA ADAYI KİM?

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin oldu.

MEHMET ŞAHİN KİMDİR?

05 Ocak 1972Tarihinde Alanya'da dünyaya gelen Mehmet Şahin, çok küçük yaşlarda başladığı çalışma hayatının ilerleyen bölümlerinde ticarete atıldı. Ticaretteki başarısını siyasette de gösteren Mehmet Şahin, 2004-2009 Yılları arasında AK Parti Alanya İlçe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve 2007 Yılında bir dönem de İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

2003-2004Futbol sezonunda gurubunda şampiyon olarak bir üst lige yükselen Alanyaspor'da başkan yardımcısı olarak başarıda pay sahibi oldu.

2010 Yılında Alanya Dövizciler Birliği'ni kuran ve bu sektörde başarılı çalışmalara imza atan Şahin, 2013 Haziran ayında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerini kazanarak Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Başarılı çalışmaları nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi. Şahin 2018 Nisan ayı seçimlerini de kazanarak bir dönem daha Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Alanya'ya hizmet etmeye hak kazandı.

2018 Aralık ayında Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu oldu. Konsolosluk Beratını Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius'un elinden aldı. Ankara'da işadamları, öğrenciler ve bürokraside işi olan Alanya Halkına yönelik olarak ALTSO Ankara İrtibat Ofisi'ni kurdu. Bu hizmetle bölgenin büyük bir ihtiyacını gidererek takdir topladı. Alanya'nın tanıtımı konusundaki çalışmalara öncülük yaptı. Birçok yabancı ülke büyükelçilikleri ile kurduğu yakın ilişkiler sayesinde başkanlık süresi içinde çok sayıda KOSGEB Destekli Yurt Dışı İş gezisi ve fuarın gerçekleştirilmesinde öncülük yaptı.

Şahin'in başkanlığı döneminde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarihinde ilk kez yurt dışında tanıtım standı açtı. Çok sayıda iş adamının bu fuar ve geziler sayesinde yurt dışı iş deneyimi kazanmasında etkin rol oynadı. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çok sayıda ekonomik ve toplum destekli projeyi hayata geçirdi. Uzun yıllardır bölge tarım sektörünün umutla beklediği Sebze ve Meyva Toptancı Hali projesini hazırladı. Tarım sektörüne yönelik de önemli çalışmalara imza attı. Avokado ve Muşmula olarak bilinen Yeni Dünya meyvesinin Coğrafi işaretinin alınmasında öncülük yaptı. Bu iki meyve literatüre Alanya Yeni Dünyası ve Alanya avokadosu olarak girdi. Yeni Dünya meyvesinin ekonomik değerini arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bu meyvenin kurutulmuşunu da hazırlattı.Bölgemizin en çok ihtiyaç duyduğu İmalatçı Sanayi Sitesi ve Golf Merkezleri gibi konularda öncülük yaptı.

Alternatif turizm yatırımları ve turizm sezonun 12 aya yayılması gibi konularda çalışmalarda bulundu.Alanya'da üniversite kurulması ve yükseköğrenimin yaygınlaşması konusunda yürütülen çalışmalarda aktif rol üstlendi. Bu çalışmalara verdiği en büyük destek ise ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu oldu. Şahin bu okulu 5,5 ay gibi rekor sürede Alanya'mıza kazandırdı. Orta öğretim ve mesleki eğitim konularında da çok önemli çalışmalara imza attı.

Göreve geldiği günden bu yana düzenlediği sayısız eğitimlerde binlerce oda üyesi ve çalışanları için sertifika programları düzenledi. Ülkemizde yaşayan diğer ülke vatandaşlarının sorunlarının çözümüne yönelik ciddi çalışmalarda bulundu. Özellikle yabancı uyrukluların Türkiye'de ikamet izni, çalışma izni ve mülk ediniminin kolaylaştırılması konusunda hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi düzeyinde yürüttüğü çalışmalar takdirle karşılandı. Genç ve Kadın girişimcilerin sayısının artması ve teşvik edilmesine yönelik birçok faaliyete başkanlık yaptı. Şahin'in halen inşaat, emlak ve AVM sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri bulunmaktadır.Mehmet Şahin 2 erkek çocuk babasıdır.

Ortağı Olduğu Şirketler ve Pozisyonları

Mayalanya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Bimal İnşaat Gayrimenkul Yatırım Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Armaya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Aymar Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Bimkon Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Crowncity Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Mavi Alanya Turizm İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Ruby Gayrimenkul Yatırım İnşaat Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

Easy Life İnşaat Gayrimenkul Yatırım İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumculara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurgular. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.