İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü yönündeki ihbarın ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Güvenlik önlemleri altında sürdürülen çalışmalar devam ederken, Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı'nın aramaların yapıldığı bölgede çekilen fotoğrafı dikkat çekti.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından yıldız futbolcunun kaybolan aslanı bulmak için yürütülen çalışmalara katıldığı öne sürüldü. Bardakcı'nın bölgede bulunması, aslanın kendisine ait olduğu yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Milli futbolcunun bölgede bulunmasının nedeni ise daha sonra netlik kazandı. Aktarılan bilgilere göre aslanın arandığı alan, Abdülkerim Bardakcı'nın evine yakın bir noktada bulunuyor. Belediye başkanının ricası üzerine evinden dışarı çıkan yıldız futbolcunun fotoğrafı, dün gece paylaşıldı.

Bardakcı'nın bölgede görüntülenmesi üzerine arama çalışmalarına destek verdiği düşünülse de milli futbolcunun yürütülen çalışmalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

ASLAN BESLEDİĞİ İDDİASI DA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Fotoğrafın ardından ortaya atılan bir diğer iddia ise kaybolan aslanın Abdülkerim Bardakcı'ya ait olduğuydu. Ancak yıldız stoperin aslan beslediği yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığı belirtildi.