Masterchef kim elendi? 5 Ocak Masterchef'te bu akşam kim elendi, Tahsin mi, Hasan mı, Barbaros mu, Esra mı elendi?

Masterchef kim elendi? Masterchef Türkiye'nin bu akşamki bölümünde bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef'te bu akşam kim elendi? Masterchef'te son 4'e Hasan, Tahsin, Barbaros, Esra kalmıştı. Masterchef'te Hasan mı elendi, Esra mı elendi, Barbaros mu elendi, Tahsin mi elendi merak ediliyor. İşte Masterchef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar Tahsin, Hasan, Barbaros ve Esra olmuştu. 4 yarışmacıdan birisi bu akşam yarışmaya veda edecek. Peki, Masterchef'te kim elendi?

Masterchef'te elenecek yarışmacı bu akşam belli oluyor. 4 yarışmacıdan birisinin elenmesiyle kalan 3 yarışmacı ile Masterchef finalleri devam edecek. Masterchef'te en son elenen isim Sergen olmuştu.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN YAPILACAK?

Masterchef'te final 7 Ocak Pazar günü yapılacak. Sona kalan 2 yarışmacıdan biri finale ipi göğüsleyerek bu sezonun Masterchef şampiyonu olacak.

MASTERCHEF'TE SONA KALANLAR KİMLER?

Masterchef'te son 4'e kalan yarışmacılar şunlardır: