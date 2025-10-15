Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak ayrıldı mı? Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak'ın ilişkisi devam ediyor mu?

Son dönemin popüler çiftlerinden Lizge Cömert ve Bilal Yiğit Koçak'ın özel hayatı, magazin dünyasının yakın takibinde. "Kardeşlerim" dizisinde başlayan dostlukları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ancak son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarındaki sessizlik, çiftin ayrılıp ayrılmadığı yönünde soru işaretleri oluşturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİLAL YİĞİT KOÇAK İLE LİZGE CÖMERT AYRILDI MI?

Son dönemde sıkça merak edilen konulardan biri, oyuncular Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert'in ilişkilerinin durumu oldu. "Kardeşlerim" dizisinin setinde tanışan ve aralarındaki bağ hızla güçlenen çift, ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerine duyurdu. Özellikle özel günlerde yaptıkları paylaşımlar, aralarındaki samimiyeti ve bağlılığı gözler önüne serdi.

Bilal Yiğit Koçak, bir röportajda Lizge Cömert hakkında hissettiklerini içtenlikle dile getirerek, onunla olan uyumundan ve birlikte geçirdikleri zamanın kendisi için ne kadar değerli olduğundan bahsetti. Çift, sosyal medya üzerinden sık sık birlikte vakit geçirdiklerini ve destekçi olduklarını gösteriyor.

Ancak ilişkilerinin geleceğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İkili, özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Şu an için Bilal Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'in birlikteliği devam ediyor ve sevenleri tarafından yakından takip ediliyor.

LİZGE CÖMERT KİMDİR?

Lizge Cömert, son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından biridir. Sanat hayatına oyunculukla başlayan Cömert, kısa sürede yeteneği ve karizmasıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Kariyerinde çeşitli dizi ve projelerde rol alan Lizge Cömert, özellikle güçlü performanslarıyla adından söz ettirmiştir.

BİLAL YİĞİT KOÇAK KİMDİR?

Bilal Yiğit Koçak, 12 Ekim 1995 tarihinde Samsun'da doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi ve Finans bölümünden mezun olan Koçak, oyunculuk eğitimini Akademi 3,5'ta almıştır. Oyunculuk kariyerine 2017 yılında yayınlanan Seni Kimler Aldı dizisiyle adım atan genç yetenek, sonraki yıllarda özellikle 2019 yapımı Kimse Bilmez ve 2020 yılında atv ekranlarında yayınlanan Gel Dese Aşk dizilerinde rol almıştır.

2011'den 2024'e kadar devam eden süreçte Kardeşlerim dizisinde Ömer Eren karakterini canlandırarak büyük beğeni toplamıştır. 2024 yılında ise Bir Ömrün Sonbaharı filminde başrolü üstlenen Koçak, sinema alanında da adını duyurmuştur. Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da gündeme gelen Bilal Yiğit Koçak, 2024 yılından itibaren Lizge Cömert ile aşk yaşamaktadır.

Hem oyunculuk hem de sosyal medya alanında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bilal Yiğit Koçak, genç kuşağın sevilen ve yükselen yıldızlarından biridir.

LİZGE CÖMERT İLE BİLAL YİĞİT KOÇAK NE ZAMAN SEVGİLİ OLDU?

Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak, 2024 yılında aşk yaşamaya başlamışlardır. İkili, özel hayatlarını sosyal medyada ve kamuoyunda zamanla paylaşarak ilişkilerini duyurmuş ve birlikte mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.