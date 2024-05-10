Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Lassa ateşi, kemirgen kaynaklı akut viral bir hastalıktır. İnsanlara kemirgen idrarı veya dışkısı bulaşmış gıdaya, eşyaya temas yoluyla bulaşmaktadır. İlk vakaya Nijerya'nın Lassa şehrinde rastlanılması sonucu virüse "Lassa" denilmektedir. Lassa virüsü, Mastomys natalensis olarak bilinen bir kemirgen türü tarafından taşınır. Bu kemirgenlerin idrar ve dışkılarından insanlara bulaşabilir. Ayrıca bu hayvanları tüketmek de hastalığın bulaşmasına neden olabilir. Peki Lassa ateşi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

LASSA ATEŞİ NEDİR?

Lassa ateşi, Batı Afrika'da ortaya çıkan 2-21 gün süren akut viral hemorajik bir hastalıktır. Lassa virüsü, kemirgen idrarı veya dışkısı ile kontamine gıda veya ev eşyaları ile temas yoluyla insanlara bulaşır. Özellikle yeterli enfeksiyon önleme ve kontrol önlemlerinin alınmadığı hastanelerde, kişiden kişiye enfeksiyonlar ve laboratuvardan bulaşma da meydana gelebilir. Lassa ateşinin Benin, Gana, Gine, Liberya, Mali, Sierra Leone ve Nijerya'da endemik olduğu biliniyor, ancak muhtemelen diğer Batı Afrika ülkelerinde de var. Genel vaka-ölüm oranı %1'dir. Şiddetli Lassa ateşi vakaları ile hastaneye yatırılan hastalarda gözlenen vaka-ölüm oranı ise %15'tir. Rehidrasyon ve semptomatik tedavi ile erken destekleyici bakım sağkalımı iyileştirir.

LASSA ATEŞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lassa ateşi, Batı Afrika'da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya'nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir. İşte Lassa ateşinin belirtileri:

1. Hafif ateş, baş ağrısı, genel kırıklık ve halsizlik şeklinde olabilir. Bu semptomlar tipik olarak virüsle temasın ardından 1-3 hafta sonra ortaya çıkar ve hastalığın tanısı zor olabilir.

2. Enfekte kişilerin %20'sinde semptomlar ciddileşebilir. Bu durumda kanamalar (dişetleri, gözler veya burun kanamaları gibi), solunum sıkıntısı, tekrarlayan kusmalar, yüzde ödem, göğüs, sırt ve karın ağrısı, hatta şok gelişebilir.

3. Lassa ateşi bazen ensefalit, tremorlar ve işitme kaybı gibi nörolojik problemlere yol açabilir.

İlk semptomların ortaya çıkmasından sonra iki hafta içinde çoklu organ yetmezliğine bağlı ölüm görülebilir. Özellikle 3. trimesterdeki hamile kadınlarda ölüm riski daha yüksektir. Ayrıca, enfekte annelerin fetuslarının %95'iyle sonuçlanan ciddi bir komplikasyon olan spontan düşük de görülebilir.

LASSA ATEŞİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Lassa ateşi tedavisi için şu yöntemler kullanılabilir:

Antiviral İlaçlar: Lassa ateşi tedavisinde genellikle antiviral ilaçlar kullanılır. Ribavirin, Lassa virüsüne karşı etkili bir antiviral ilaçtır ve hastalığın şiddetini azaltabilir. Ancak, ilacın etkinliği hastalığın başlangıç aşamasında kullanıldığında daha yüksektir.

Semptomatik Tedavi: Hastanın semptomlarına yönelik destekleyici tedavi uygulanır. Bu, ateşin düşürülmesi, ağrıların hafifletilmesi, sıvı dengesinin sağlanması ve diğer semptomların yönetilmesini içerebilir.

Hastane Yatışı ve İzlem: Lassa ateşi genellikle hastane ortamında tedavi edilir. Hastaların yakından izlenmesi ve gerektiğinde tıbbi müdahalelerin yapılması önemlidir. Özellikle ciddi vakalarda, yoğun bakım desteği gerekebilir.

İzolasyon ve Korunma: Lassa ateşi tedavisi sırasında hastaların diğer insanlardan izole edilmesi önemlidir. Bununla birlikte, sağlık çalışanları ve bakıcılar uygun koruyucu ekipmanları kullanmalıdır.

Aşı Geliştirme Çalışmaları: Lassa ateşi için etkili bir aşı henüz bulunmamıştır, ancak araştırmacılar bu alanda çalışmalarını sürdürmektedirler. Aşının geliştirilmesi, hastalığın kontrol altına alınmasında önemli bir adım olacaktır.

Lassa ateşi tedavisi, erken teşhis, uygun tıbbi müdahaleler ve destekleyici bakım ile hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Bu nedenle, belirtiler ortaya çıktığında bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.