Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı?
Kurban Bayramı ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Kurban Bayramı, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Özellikle "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu, vatandaşlar arasında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 Kurban Bayramı tarihleri netleşti ve bayrama sayılı günler kaldı.
2025 yılına girilmesiyle birlikte dini bayramların tarihleri merak konusu oldu. Özellikle "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu vatandaşların araştırdığı önemli başlıklardan biri haline geldi. 2025 Kurban Bayramı hem tatil planı yapacaklar hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte detaylar...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
2025 Kurban Bayramı öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek.
KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?
Bugün itibarıyla, yani 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 2025 Kurban Bayramı'na tam 50 gün kaldı. Geri sayımın başlamasıyla birlikte 2025 Kurban Bayramı hazırlıkları da hız kazandı.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı
Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi
Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe
Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi
Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba
Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar
Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe