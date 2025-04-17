2025 yılına girilmesiyle birlikte dini bayramların tarihleri merak konusu oldu. Özellikle "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusu vatandaşların araştırdığı önemli başlıklardan biri haline geldi. 2025 Kurban Bayramı hem tatil planı yapacaklar hem de dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler için büyük önem taşıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, 2025 Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayacak ve 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı öncesinde, 5 Haziran Perşembe günü arefe günü olarak idrak edilecek.

Kurban Bayramı ne zaman?

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Bugün itibarıyla, yani 17 Nisan 2025 tarihi itibarıyla, 2025 Kurban Bayramı'na tam 50 gün kaldı. Geri sayımın başlamasıyla birlikte 2025 Kurban Bayramı hazırlıkları da hız kazandı.

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe