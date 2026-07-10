Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa, Fas'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Fransız futbolcu Kylian Mbappe, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''MESSİ'Yİ FİNALE GETİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORLAR''

Bir basın mensubunun ''Başka bir Mbappe Messi finali mi hedefliyoruz?" şeklindeki sorusuna cevap veren yıldız oyuncu Mbappe, "FIFA onu finale getirmek için her şeyi yapıyor ama göreceğiz. Şu anda odağım yarı finalde. Messi'yi düşünmüyorum'' şeklinde konuştu.

''BAŞKA MAÇ İZLEMİYORUM''

Sözlerine devam eden yıldız oyuncu, ''Hakemlerin performansını beğenmediğim için kendi maçlarım dışında başka maç izlemiyorum'' diyerek Messi'ye bir gönderme daha yaptı.