Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu

İstanbul Ümraniye'de stüdyo önünde bekleyen gruba yönelik silahlı saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıkarken, acılı annenin sözleri dikkat çekti.

SALDIRI STÜDYO ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Bu süreçte Canbay, arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan destek aldı.

Kundakçı, Canbay ve beraberindeki kişiler, Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı düzenledi. Şüphelilerden A.K. araçtaki kişilere ateş açtı.

GENÇ FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan 21 yaşındaki Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olay sonrası kaçan ve kimliği belirlenen şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

KALAYCIOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya karışan araçların olay yerine geliş anına ait görüntüler ortaya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı ile Kalaycıoğlu'nun daha önce birlikte araç içerisinde çekilmiş görüntüleri de gündeme geldi. İkilinin samimi anlarının yer aldığı görüntüler, olayın ardından dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

ACILI ANNEDEN SERT SÖZLER: ABLA DEDİĞİ CELLADI OLDU

Öldürülen Kubilay Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, oğlunun Aleyna Kalaycıoğlu'na "abla" dediğini belirterek, "Ablası dediği insan celladı oldu" ifadesini kullandı. Ensonhaber'den Rojda Altıntaş'a konuşan acılı anne şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu. Kim vurduysa bulunsun, kim varsa ortaya çıksın. Hiç kimse saklanmasın. Hepsi benim karşıma gelsin, gözümün içine baksın. Ben evladımı yok yere toprağa verdim. Daha 21 yaşındaydı, hayatının başındaydı. Küçük yaştan beri futbol oynuyordu, hayalleri vardı, hedefleri vardı. Cenazemiz yarın olacak. Oğlumu toprağa vereceğim ama içimdeki ateş sönmeyecek. Herkes bunun bedelini ödeyecek. Adalet yerini bulana kadar susmayacağım"

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kundakçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.