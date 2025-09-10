2026 KPSS başvurularının ne zaman başlayacağı şimdiden yoğun şekilde sorgulanmaya başlandı. Kamu sektöründe kariyer yapmayı hedefleyen yüz binlerce aday, sınav ve başvuru tarihlerine dair güncel bilgileri dikkatle takip ediyor. 2026 KPSS sınavı ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. KPSS başvuruları ne zaman? 2026 Önlisans-Lisans KPSS sınavı başvuru tarihleri açıklandı mı?

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS'ye hazırlanan adaylar, başvuru tarihleri hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın başvuru dönemi genellikle sınav tarihinden 2 ila 3 ay önce başlıyor. Geçmiş yılların sınav takvimleri göz önüne alındığında, lisans düzeyindeki adayların başvurularını Mayıs-Haziran 2026 arasında yapmaları beklenirken, önlisans adayları için başvuruların Ağustos-Eylül 2026 döneminde, ortaöğretim düzeyindekiler için ise Eylül-Ekim 2026'da alınması muhtemel görünüyor.

2026 KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

2026 KPSS önlisans oturumu, iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan adayları kapsayan önemli bir sınav olarak planlanıyor. Geçmiş yılların sınav takvimleri ve ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler ışığında, bu oturumun genellikle Ekim ayının ortası ya da son haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Sınav, önlisans düzeyindeki adayların kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere gereken puanları alabilmeleri açısından kritik bir fırsat sunuyor. Bu nedenle adaylar, sınav tarihleriyle ilgili kesin bilgilere ulaşmak için resmi duyuruları yakından takip ediyor. Ayrıca, sınavın yaklaşmasıyla birlikte başvuru tarihleri ve sınavın uygulanacağı format hakkında detaylar da netleşmeye başlayacak.

2026 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS lisans oturumu, üniversite mezunları ile son sınıf öğrencilerinin katılımına açık önemli bir sınavdır. Önceki yılların sınav takvimleri ve ÖSYM'nin açıklamalarına dayanarak, lisans oturumunun genellikle Temmuz ayının son haftası veya Ağustos ayının başlarında gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Bu oturum, lisans mezunu adayların kamu sektöründe görev almak için gerekli puanları elde etmeleri açısından büyük bir öneme sahip. Adaylar, sınav tarihleri ve başvuru süreçleriyle ilgili resmi duyuruları yakından takip ederek hazırlıklarını bu takvime göre planlamaktadır.

KPSS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

KPSS sınavına, Türkiye'de kamu kurumlarında çalışmak isteyen tüm adaylar katılabilir.

Sınava katılabilmek için adayların lisans, önlisans ya da ortaöğretim mezunu olmaları gerekmektedir.

Lisans mezunları, üniversite diplomasına sahip veya son sınıf öğrencisi olanlar sınava başvurabilir.

Önlisans mezunları ise iki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olmalıdır.

2026 KPSS'den alınan puanlar, sınav tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerli olacaktır.

Adaylar aldıkları puanlarla farklı kamu kurumlarındaki çeşitli pozisyonlara başvuru yapma hakkına sahip olacaktır.

KPSS SINAVINA NE İÇİN GİRİLİR?

KPSS sınavına, Türkiye'de kamu kurumlarında memur veya diğer kamu personeli olarak görev almak isteyen adaylar katılır. Sınav, kamu sektöründe çalışmak için gerekli olan yeterlilik ve bilgi düzeyini ölçer. KPSS puanı, kamu kurumlarının personel alımlarında temel kriterlerden biridir ve adayların farklı kamu pozisyonlarına atanabilmesi için bu puanı almaları zorunludur. Ayrıca, KPSS sonuçları bazı özel sektör ve üniversite atamalarında da kullanılabilmektedir.