KPSS 2025 ne zaman? 2025 KPSS lisans ne zaman?

Devlet memuru olmayı hedefleyen yüz binlerce adayın heyecanla beklediği 2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından resmen açıklandı. Sınav tarihleri ve başvuru süreçlerine dair tüm detaylar adayların erişimine sunulurken, bu önemli duyuru kariyer planlaması yapanların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Kpss'ye hazırlananlar için kritik olan tarihlerin netleşmesiyle birlikte adaylar, sınavlara yönelik çalışmalarını daha planlı şekilde sürdürebilecek. KPSS ile ilgili merak edilen bütün bilgiler haberin devamında yer alıyor. KPSS 2025 ne zaman? KPSS lisans ne zaman?

KPSS LİSANS 2025 NE ZAMAN?

Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 2025 KPSS takvimi kapsamında tüm adayların katılımına açık olarak 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu oturumda adayların genel bilgi birikimleri ve yetenekleri ölçülecek. Öte yandan, A Grubu kadrolara başvuran adaylar için düzenlenen Alan Bilgisi sınavları iki gün boyunca yapılacak. İlk Alan Bilgisi oturumu 13 Eylül 2025'te, ikinci oturum ise 14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavlar, adayların başvurdukları alanlardaki uzmanlık ve bilgi seviyelerini değerlendirmek amacıyla düzenleniyor. Böylece, KPSS süreci adayların genel ve alan bazlı yeterliliklerini kapsamlı bir şekilde ölçmeyi hedefliyor.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adayları, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını heyecanla bekliyor. Ösym'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açılacak.

Buna göre, Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacağından, sınav giriş belgelerinin Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Alan Bilgisi sınavları ise 13 ve 14 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği için, bu oturumlara ait sınav giriş yerleri Eylül ayının ilk haftasında duyurulacak. Adayların, güncel bilgiler ve kesin tarihler için Ösym'nin resmi web sitesi ile sosyal medya kanallarını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi, ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, sınav değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından bu tarihte sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecekler. KPSS sonuçları, memuriyet hayali kuran binlerce aday için büyük önem taşıyor ve tercih süreçlerinin başlangıcını işaret ediyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar, yerleştirme ve atama süreçleri için bir sonraki adımlara geçecek.

KPSS SORU VE SÜRE DAĞILIMI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların başvurdukları alanlara göre değişen soru sayıları ve sınav süreleriyle gerçekleştiriliyor. Sınavda başarılı olabilmek için adayların, sınav süresi ve soru dağılımı hakkında detaylı bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor. İşte, KPSS'de alanlara göre soru sayıları ve sürelerin dağılımına dair önemli bilgiler:

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu

Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam Süre: 120 soru için 130 dakika

Alan Bilgisi Oturumları

Alan sınavları, her biri 40 sorudan oluşacak şekilde farklı sürelerde tamamlanıyor: