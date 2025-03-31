Kadınların İslam'daki yerini sorgulayan söylemleriyle dikkat çeken Konca Kuriş, yaşadığı dönemde hem destek hem de sert tepkilerle karşılaştı. "Konca Kuriş kimdir?" sorusu kadar, hayatı boyunca verdiği mücadele ve trajik ölümü de merak edilen konular arasında yer alıyor. Konca Kuriş kimdir ve neden bu kadar önemli bir figür haline gelmiştir? Özellikle çağdaş İslam anlayışını savunan ve kadın haklarına dair yorumlarıyla ön plana çıkan Konca Kuriş'in hayat hikayesi, halen gündemdeki yerini koruyor. Peki, Konca Kuriş kimdir? Konca Kuriş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

KONCA KURİŞ KİMDİR?

Konca Kuriş 1961 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 16 yaşındayken Orhan Kuriş ile evlendi. Bu evlilikten 5 çocuğu dünyaya geldi. Kuriş, İslamiyet ile 1987 yılında kayınpederinin mensup olduğu Nakşibendi tarikatıyla tanıştı. Daha sonraları Allah'a ulaşmanın yolunun tarikat ile olmayacağını savunarak Kur'ancılık akımını benimsemiştir. Nakşibendi Tarikatı, Nur Cemaati, Süleyman Efendi Cemaati, Hizbullah ve Yehova'nın Şahitleri gibi birçok cemaat ve örgüt ile tebliğ amacı güderek temas hâlinde olmuştur. Hiçbir dönem Hizbullah üyesi olmamıştır.

İslamı çağın aklıyla yeniden yorumlamak gerektiğine inanıyordu. Örtülüydü ama Kuran'da başörtüsü zorunluluğu olmadığını savunuyordu. Çok kadınla evlilikleri eleştiriyordu. Kadınla erkeğin yan yana namaz kılabileceğini söylüyordu. Bu söylemleri sebebiyle tehditler almaya başladı. Teyzesi Necla Genç ile beraber Mersin'de Bağımsız Kadın Derneği'nde çalıştılar. Kur'an'ın dogmatik bir şekilde yorumlanmasını eleştirdiği için Hizbullah'ın hedefi hâline gelmiştir.

KONCA KURİŞ NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

16 Temmuz 1998'de kaçırılarak kaybolan Kuriş, 35 gün boyunca Hizbullah üyeleri tarafından işkence görmüş ve sonra da öldürülüp, sorgulandığı evin bodrumuna gömülmüştür. İşkence seansları katilleri tarafından kaydedilmiştir. Cesedi, 23 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah evlerine düzenlenen operasyonlarda bulunmuştur. Ön otopsi raporuna göre Kuriş'in 8-10 ay önce öldürüldüğü tespit edilmiştir. Türkiye Hizbullahı, Konca Kuriş'in kaçırılmasının, işkence görmesinin ve ölümünün sorumluluğunu üstlenmiştir.