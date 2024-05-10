Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde; Alev'in sinirlenip Ömer'e, Abdullah'la yaşadığı gizli hayatı itiraf etmesi, Abdullah ve Ömer ilişkisine farklı bir boyut getirecektir. Kocasındaki değişikliği fark edip huzursuz olan Pembe, Alev'in peşine Zülkar'ı takar. Ama Alev bu takibi anlayıp Pembe'ye küçük de olsa bir ders verecektir. Fatih bu konuya dahil olacak ve annesiyle gerilecektir. Sönmez'in çöpçatanlık girişimini engellemek isteyen Doğa'yı büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih'in karısına hediye olarak çok pahalı bir çanta alması Ünal ailesinde hoş karşılanmaz. Ancak Görkem bu konuda altta kalmayı kendine yediremeyecektir. Giray'ın şirketinin düzenlediği maratona Doğa, Çimen, Metehan, Nilay ve Mustafa katılacak çok keyifli bir gün geçireceklerdir. Kıvılcım'ın hazırladığı sürpriz nikahla Kıvılcım ve Ömer evlenirler. Fatih ise Doğa'yı bir türlü aklından çıkaramamanın huzursuzluğunu yaşarken gördüğü bir sahne ile iyice yıkılacaktır.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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