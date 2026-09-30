Kızı Narin için Ankara'ya yürüyen baba Arif Güran Urfa'da hastanelik oldu

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8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesinin ardından kızının dosyasındaki “hakikatin” tam olarak ortaya çıkarılmadığını savunan baba Arif Güran’ın Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattığı “Narin için adalet” yürüyüşü sürüyor. 19 Eylül'de yürüyüşüne başlayan ve günlerdir kilometrelerce yol yürüyen Güran, Şanlıurfa’ya yaklaşırken ayaklarında oluşan yaralar ve enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Güran’ın tedavisinin ardından Ankara yolculuğuna devam etmesi bekleniyor.

GÜNLERDİR YÜRÜYOR, AYAKLARI YARA OLDU

Türkiye’nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayeti, aradan iki yılı aşkın süre geçmesine rağmen yeniden gündemde. Bu kez gündemin merkezinde, Narin’in babası Arif Güran’ın Diyarbakır’dan Ankara’ya doğru başlattığı yürüyüş var.

Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve tarafsız biçimde ele alınması talebiyle 19 Eylül 2026’da, Narin’in Tavşantepe’deki mezarını ziyaret ettikten sonra yola çıktı. Güran, yürüyüşünü Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde tamamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesini duyurmak istediğini açıkladı.

Yürüyüşünün 12’nci gününde Şanlıurfa’ya yaklaşan Güran’ın uzun yürüyüş nedeniyle ayaklarında ciddi yaralar oluştu. Güran bugün yaptığı açıklamada rahatsızlığına rağmen Ankara’ya kadar yürümekte kararlı olduğunu söyledi.

Paylaşılan son bilgilere göre ise Güran’ın ayağında gelişen enfeksiyon nedeniyle Şanlıurfa kent merkezinde bir hastanede tedavi edilmesine karar verildi. Arif Güran'ın tedavisi tamamlanıncaya kadar hastanede kalacağı bildirildi.

NARİN 19 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, 19 gün süren aramaların ardından 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu, Narin’in ağız ve burnunun kapatılması ve boynuna bası uygulanması sonucu oksijensiz bırakılarak öldüğünü tespit etmişti.

Cinayet davasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

“HAKİKAT İÇİN YÜRÜYORUM”

Güran, Ankara’ya ulaşarak dosyanın yeniden incelenmesi talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletmek istediğini söylüyor.

Şanlıurfa’ya yaklaşık 15 kilometre kala yaptığı açıklamada da ayaklarındaki yaralara rağmen yürüyüşü bırakmayacağını belirten Güran, “Narin’in hakkı ve hakikati için yürüyorum” dedi.

Ancak yaklaşık iki haftadır devam eden yürüyüşte yaşadığı sağlık sorunu şimdi Güran’ı geçici olarak durdurmuş durumda. Ayağındaki enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi görecek olan Arif Güran’ın, sağlık durumunun elvermesi halinde Ankara yolculuğunu sürdürmesi bekleniyor.