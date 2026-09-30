Girne'de batan gemide ölen 6 yaşındaki çocuk ve Nihat Pancar Hatay'da defnedildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Asaf Biçer ve Nihat Pancar'ın cenazeleri, Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Biçer (6) ve Pancar'ın (51) cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Biçer'in naaşı, Reyhanlı ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Namaza, Biçer'in babası Hayri ve annesi Ayten Biçer ile yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun ve vatandaşlar da katıldı.

Evli ve bir çocuk babası Pancar için de Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta cenaze namazı kılındı.

Aile yakınları, Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve vatandaşların katıldığı namaz sonrası Pancar'ın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA