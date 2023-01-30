Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Kısmetse Olur 44.bölüm fragmanı İZLE! Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölüm ne oldu? Kısmetse Olur yeni bölüm fragman İZLE!

Kısmetse Olur Batuhan İnstagram hesabı! Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir? Kısmetse Olur Batuhan İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aşkın Gücü Batuhan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Batuhan, 23 yaşında terazi burcudur. Modelim ve müzisyenim diyen Batuhan, taşımacılık üzerine olan bir ticari firmada çalışmaktadır. Aslen Ankaralı olan Batuhan Boz, 1.89 boyundadır.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Erol, Batuhan ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR BATUHAN İNSTAGRAM HESABI!

Kısmetse Olur yeni yarışmacısı Batuhan, İnstagram'da @batuhannnboz kullanıcı adıyla 49,7 bin takipçisi bulunmaktadır.