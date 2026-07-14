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Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
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Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı dönemde araç giderleri ile korumalarının yemek masraflarının önce CHP Genel Başkanlığı tarafından karşılandığını, daha sonra bu desteğin kesildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, ardından bir iş insanının kendisine destek olarak araç ve yemek giderlerini ödediğini belirtirken, “Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz” dedi.

  • Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı dönemde CHP Genel Merkezi'nin kendisine tahsis ettiği araçları ve korumalarının yemek giderlerini karşıladığını, ancak daha sonra bu desteğin kesildiğini açıkladı.
  • Masrafların bir iş insanı tarafından karşılandığını belirten Kılıçdaroğlu, bu kişinin kim olduğunu açıklamadı.
  • Kılıçdaroğlu, partiden ayrılanların Erdoğan'a hizmet ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı dönemde yaşadıklarından parti içindeki tartışmalara, İBB soruşturmasından Cumhurbaşkanlığı adaylığına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"GENEL MERKEZ ARAÇLARI VE DESTEĞİ GERİ ÇEKTİ"

Kılıçdaroğlu, genel başkan olmadığı dönemde CHP Genel Merkezi'nin kendisine tahsis edilen araçları ve korumalarının yemek giderlerini karşıladığını, ancak daha sonra bu desteğin kesildiğini belirterek şunları söyledi:

"Genel Merkez, korumaların yemeğini, bana tahsis edilen arabaları geri çekti. Bunu da ilk kez burada açıklıyorum. Bu ayıp bir şeydir."

"BİR İŞ İNSANI DESTEK OLDU"

Masrafların daha sonra bir iş insanı tarafından karşılandığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bir iş insanı geldi, 'Bu polislerin yemek parasını ben ödeyeyim' dedi. Araçlarımı ödedi, korumalarımın yemeklerini karşıladı. Kim olduğunu açıklamam doğru olmaz." ifadelerini kullandı.

"PARTİDEN AYRILAN ERDOĞAN'A HİZMET EDER"

Özgür Özel'in yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Gerçek anlamda CHP'li kendi partisini korur. Hiç kimsenin partiden ayrılma lüksü yoktur. Kim partiden ayrılıyorsa Erdoğan'a hizmet eder." dedi.

Parti içinde "paralel yapı" oluşmasına izin verilemeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok ama parti içinde paralel yapı olmaz." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE İBB DAVASIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değinen Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmak kadar yanlış bir şey yok. Yeri ve zamanı gelince aday belli olur." dedi.

İBB soruşturmasına ilişkin ise "İddianameleri okuttum, sıradan iddianameler değil. Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY MESAJI

Kurultay sürecine ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey'ler Yargıtay'daki başvurularını geri çekerse karar kesinleşir, kurultay yapılır. O gün geldiğinde adaylık konusunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Bedava kim kime para veriyor resmen haksız kazanç gibi geldi bana..

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