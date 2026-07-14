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İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi
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İsrail basını, Türkiye ile Mısır arasında son dönemde hız kazanan askeri iş birliğinin Tel Aviv'de endişe yarattığını yazdı. Ynet'in analizinde, ortak tatbikatlar ve savunma sanayisindeki temasların İsrail açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturabileceği belirtilirken, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın "stratejik bir kabusa" dönüşebileceği iddia edildi.

  • İsrail merkezli Ynet haber sitesi, Türkiye ile Mısır arasında artan askeri iş birliğinin Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığını belirtti.
  • Türkiye ve Mısır, Golden Eagle tatbikatı, ortak hava tatbikatı ve Anadolu Kartalı 2026 Tatbikatı gibi faaliyetlerle askeri koordinasyonu hızlandırdı.
  • Ynet analizinde, Türkiye-Mısır askeri ortaklığının İsrail için stratejik bir kabusa dönüşebileceği ve ABD'nin Mısır'a askeri yardımlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

İsrail merkezli Ynet haber sitesi, Türkiye ile Mısır arasında son dönemde artan askeri iş birliğine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Haberde, Ankara ile Kahire arasında hız kazanan ortak askeri faaliyetlerin Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtığı belirtilirken, iki ülkenin uzun vadeli bir savunma ortaklığı geliştirdiği öne sürüldü.

"UZUN VADELİ ASKERİ İŞ BİRLİĞİ GELİŞİYOR"

Ynet'in analizinde, Türkiye ile Mısır'ın ortak tatbikatlar ve savunma sanayisi alanındaki temaslarla uzun vadeli bir askeri iş birliği sürecine girdiği değerlendirmesine yer verildi.

Star gazetesinde yer alan haberde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yalnızca diplomatik normalleşmeyle sınırlı kalmadığı, savunma alanında da giderek derinleştiği ifade edildi.

ORTAK TATBİKATLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Analizde, Mısır'da düzenlenen "Golden Eagle" tatbikatında Türk ve Mısır özel kuvvetleri, paraşütçü birlikleri ve komando unsurlarının birlikte görev yaptığı hatırlatıldı.

Söz konusu tatbikatın sıradan bir askeri eğitim faaliyeti olmadığı savunulan haberde, bunun Ankara ile Kahire arasında gelişen stratejik yakınlaşmanın önemli göstergelerinden biri olduğu ileri sürüldü.

HAVA KUVVETLERİ DE İŞ BİRLİĞİNE DAHİL OLDU

Ynet, Türkiye ile Mısır arasındaki askeri iş birliğinin kara birlikleriyle sınırlı kalmadığını, hava kuvvetlerini de kapsadığını yazdı.

Haberde, haziran ayında iki ülkeye ait F-16 savaş uçaklarının katılımıyla ortak hava tatbikatı düzenlendiği, ardından Mısır'ın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Kartalı 2026 Tatbikatı'na katıldığı aktarıldı.

Kısa süre içinde hava harekâtlarından özel kuvvet eğitimlerine uzanan ortak faaliyetlerin, iki ülke arasındaki askeri koordinasyonun hızla geliştiğinin göstergesi olduğu öne sürüldü.

"TÜRKİYE BÖLGESEL ETKİSİNİ ARTIRIYOR"

İsrail basınındaki analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi döneminde normalleşen ilişkilerin savunma alanına da taşındığı değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin Mısır ile geliştirdiği askeri iş birliği sayesinde Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki etkisini artırdığı savunularak, bunun İsrail açısından yeni bir güvenlik denklemi oluşturabileceği ileri sürüldü.

SAVUNMA SANAYİSİNDE TEMASLAR ARTIYOR İDDİASI

Haberde, Ankara ile Kahire arasındaki yakınlaşmanın ortak tatbikatlarla sınırlı olmadığı, savunma sanayisi alanındaki temasların da yoğunlaştığı ifade edildi.

Ynet, Mısır'ın Türkiye'nin geliştirdiği KAAN Milli Muharip Uçak Programı ile ilgilendiğini, ayrıca Türk savunma sanayisi şirketleriyle insansız hava araçları konusunda görüşmeler yürüttüğünü iddia etti. Analizde, savunma sanayisinde olası iş birliklerinin Doğu Akdeniz'deki güç dengelerini etkileyebileceği öne sürüldü.

ABD'YE ÇAĞRI YAPTILAR

Ynet, Tel Aviv yönetiminin Türkiye-Mısır yakınlaşmasını yalnızca izlemekle yetinmemesi gerektiğini savundu.

Analizde, ABD'nin Mısır'a sağladığı askeri yardımların yeniden değerlendirilmesi ve ortak tatbikatlarda kullanılan Amerikan yapımı F-16'lar başta olmak üzere askeri teknolojilerin kullanımının daha sıkı denetlenmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca İsrail istihbaratının, Türkiye ile Mısır arasında geliştirilen ortak harekât kabiliyeti ve savunma iş birliğini yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.

"TEL AVİV İÇİN STRATEJİK KABUS"

Ynet analizinin sonunda, Türkiye ile Mısır arasında güçlenen askeri ortaklığın İsrail açısından "stratejik bir kabusa" dönüşebileceğini ileri sürdü.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin Ankara-Kahire hattında şekillenen yeni bölgesel denkleme karşı hazırlıklı olması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıSüleyman Ozkan:

Yok Yunanistan tırstı , İsrail endişeli, Avrupa kıskanıyor. Propaganda haber yapıyorsunuz devamlı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakikat:

Ama şu bi gerçek israil olmasaydı şuan bizim ülke çok farklı bı konumda olabilirdi iyi anlamda

yanıt2
yanıt2
Haber Yorumlarıvedat cici :

Hakikat: bazıları israille uğraşana kadar türkiye zaten iyi durumdaydı

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıEmre Gök:

Bu haberin yandaş olduğunu bilmeyen var mı acaba :)

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Amerika dostları ve NATO üyeleri itsraile karşı hiçbir şey yapamaz, bırakın bu masalları.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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