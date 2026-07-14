"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, kendisini 'Reşo Ağa' olarak tanıtan suç örgütü lideri Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen 15 şüpheli, müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösterdiği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında, kendisini "Reşo Ağa" olarak tanıtan Özkan Aydemir ile birlikte hareket ettiği belirlenen toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLA TEHDİT EDİP GASP ETTİKLERİ İDDİASI
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin müştekileri silahla tehdit ederek para ve gayrimenkullerini gasp ettikleri, bu yolla yağma suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.