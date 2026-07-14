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Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı Haber Videosunu İzle
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yeni operasyonda 17 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 39'a yükseldi. Firari 4 kişinin yakalanması için ise operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Haluk Levent de dahil 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. 

Haklarında yakalama kararı verilen şüphelilerden Haluk Levent, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce dün Bursa'da gözaltına alınmış ve Ahbap Derneği'nin İstanbul'da bulunan ofisinde arama gerçekleştirilmişti. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 21 şüpheli, dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmıştı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirilmişti. Operasyonda gözaltı sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

4 firari şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, Dernek Başkanı Haluk Levent ve avukat Ece Güner'in de aralarında bulunduğu 22 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

devlet öper

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