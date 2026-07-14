İstanbul merkezli dev operasyon! 4 ayrı suç örgütüne ağır darbe indirildi

İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, 4 ayrı silahlı suç örgütüne mensup olduğu değerlendirilen 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttükleri çalışma kapsamında sokak çetelerine yönelik operasyon başlattı.

Operasyonlar, İstanbul'un yanı sıra Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyonkarahisar ve Elazığ'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

YURT DIŞINDAKİ ELEBAŞLARI DA SORUŞTURMADA

Soruşturma kapsamında hedef alınan organize suç örgütlerinin elebaşlarının yurt dışında bulunduğu, bazıları hakkında ise kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Operasyonların, yurt içinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA SUÇLAMAYLA ARANIYORLARDI

Şüphelilerin "Kasten öldürme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "Mala zarar verme", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçları başta olmak üzere çeşitli olaylara karıştıkları tespit edildi.

74 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 74 şüpheli, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Organize suç örgütlerine yönelik başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.