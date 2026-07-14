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Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem

Milyonlarca gurbetçiyi ilgilendiren karar! Araç kullanımında yeni dönem
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Gurbetçilerin Türkiye'de yabancı plakalı araç kullanımına ilişkin kurallar değişti. Yeni düzenlemeyle araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışında ikamet eden eşi, anne ve babası, çocukları ile torunları aracı kullanabilecek. Düzenlemeyle uzun yolculuklarda sürücü değişiminin kolaylaştırılması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

  • Yabancı plakalı araçlar, araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla eş, anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk ve torunlar tarafından kullanılabilecek.
  • Araç sahibinin araçta bulunması halinde, ikamet yeri yurt dışında olan diğer kişiler de yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
  • Acil durumlarda, araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişilerin de yabancı plakalı aracı kullanmasına izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı, gurbetçilerin Türkiye’de yabancı plakalı araç kullanımı sırasında karşılaştığı mağduriyetleri azaltmak amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık” ifadelerini kullanarak uygulamada yapılan değişiklikleri duyurdu.

ARAÇ SAHİBİ DIŞINDAKİ KİŞİLER DE KULLANABİLECEK

Daha önce yalnızca aracın tescil sahibinin kullanımına izin verilen yabancı plakalı araçlar, yeni uygulamayla belirli şartların sağlanması halinde araç sahibi dışındaki kişiler tarafından da kullanılabilecek.

Düzenlemeyle yabancı plakalı araç sahiplerinin Türkiye’de bulundukları süre içerisinde karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama gibi sorunların büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.

EŞ, ANNE, BABA, ÇOCUK VE TORUNLARA KOLAYLIK

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenlemeye göre, gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçlar, araç sahibinin Türkiye’de bulunması şartıyla kendisi araçta olmasa bile yakınları tarafından kullanılabilecek.

Bu kapsamda ikamet yeri yurt dışında bulunan eş, anne, baba, büyükanne, büyükbaba, çocuk ve torunlar yabancı plakalı araçları kullanabilecek.

ARAÇ SAHİBİ YANINDAYSA KULLANIM ALANI GENİŞLEYECEK

Yeni düzenlemeyle araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçlar, ikamet yeri yurt dışında bulunan diğer kişiler tarafından da kullanılabilecek.

Acil durumlarda ise araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye’de yerleşik kişilerin de yabancı plakalı aracı kullanmasına izin verilecek.

UZUN YOLCULUKLARDA SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEK

Düzenlemeyle memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkân sağlanması hedefleniyor.

Böylece sürücü yorgunluğunun azaltılması, yolculukların daha güvenli hale getirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Ya haberde celiski var, ya da alinan kararda. Diyor ki; arac sahibinin TR bulunmasi aracta olma sarti olmadan bile yakinlari araci kullanabilecek, diger yerde, arac sahibi arabada ise kullanim alani genisleyecek (her ne demekse). Kisaca, yakinlari araci kulanabilir desenize! ayrica arabami kime verdigim kimi ilgilendirir ki!

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Haber YorumlarıVATOZZ:

Vaayy bee devrim gibi karar.

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