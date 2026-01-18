Haberler

Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı

Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Haber Videosunu İzle
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde faaliyet gösteren bir ekmek fırınında kaydedilen ve bir kedinin ekmek tezgahının üzerinde fare ile oynadığı anlar görüntüler infiale neden oldu. Paylaşımın ardından zabıta ekipleri hızla harekete geçti.

  • Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir fırında kedi fareyle oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
  • Zabıta ekipleri fırında yaptığı denetimde gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı durumlar belirledi.
  • Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü gıda işletmelerini düzenli denetliyor ve olumsuzluklara ağır yaptırımlar uyguluyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde bulunan bir fırında tezgah üzerinde bir kedinin fareyle oynadığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem oldu.

YASAL İŞLEM UYGULANDI

Paylaşımlar üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Görüntülerden tespit ettikleri fırına sabahın erken saatlerinde baskın yaptı. Yapılan denetimlerde, gıda güvenliği ve hijyen mevzuatına aykırı durumlar belirlenirken, işyeri hakkında yasal işlem uygulanarak eksikliklerin derhal giderilmesi için ihtar verildi.

Kedi fırın tezgahın üzerinde fareyle oynadı

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda üretimi ve satışı yapan tüm işletmeleri düzenli olarak denetlediği, tespit edilen olumsuzluklara müdahale edilerek en ağır yaptırımların uygulandığı ifade edildi.

Kedi fırın tezgahın üzerinde fareyle oynadı

Halk sağlığı ve hijyen şartlarını ihlal eden durumlarla karşılaşılması halinde ise vatandaşların derhal telefonla Turkuaz Masa Birimine bildirimde bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Kedi fırın tezgahın üzerinde fareyle oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor
Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırı: Aracına GPS yerleştirilmiş, 37 mermiyle vurulmuş

Kağıthane'deki kalaşnikoflu infazda kan donduran detaylar ortaya çıktı