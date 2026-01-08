Haberler

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Kastamonu Havalimanı'nda görev yapan bir tekniker Ağustos 2025'te ardında not bırakarak canına kıydı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sonucunda takibe alınan tefeci şebekesi 4,5 ay sonunda çökertildi ve 9 şüpheli tutuklandı.

  • Kastamonu Havalimanı'nda görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde intihar etti.
  • Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda 9 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Havalimanı'nda görevli tekniker F.Y., 18 Ağustos 2025 tarihinde canına kıydı. F.Y., acı olaydan önce kendisini intihara sürükleyen olaylarla ilgili bir not bıraktı.

ŞEBEKE 4.5 AY TAKİP EDİLDİ

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekniker F.Y.'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. 4,5 aylık teknik takip ve çalışmalar neticesinde, tefecilik yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen 11 farklı adreste eş zamanlı arama yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak", "tefecilik" ve "tehdit" suçlarını işleyen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, POS cihazı, nakit para ve altın ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.G., C.G., O.Y., İ.G., E.Y., G.Y., T.G., U.Ü. ve E.Y. sağlık kontrolünden geçirilerek Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 9 şüpheli tutuklandı.

