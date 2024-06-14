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Karabük bayram namazı saat kaçta 2024? Karabük bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı

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Karabük ilinde yaşayan vatandaşlar Karabük bayram namazı saati kaçta merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Karabük bayram namazı saatleri paylaşıldı. Bu gelişmenin ardından Karabük bayram namazı kaçta merak edildi. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan bayram namazı öncesi Karabük bayram namazı saat kaçta? Karabük Kurban Bayramı namazı saat kaçta? soruları araştırılıyor. İşte Karabük bayram namazı saati!

Karabük bayram namazı saati! Karabük ilinde yaşayan vatandaşlar Karabük bayram namazı saati kaçta merak ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan 2 rekatlık bayram namazı öncesi namaza erken vakitte yetişebilmek için vatandaşlar Karabük bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Karabük bayram namazı saati!

KARABÜK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Karabük bayram namazı saati 05:52'dir.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sübhaneke duasını okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

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