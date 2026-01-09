Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgası, pazartesi gününden itibaren yurdu etkisi altına alacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta sonu mevsim normalleri civarına, hafta başıyla birlikte ise azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteorolojik verilere göre, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağış şeklinde başlayacak olan sistem, pazar günü akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek.

Pazartesi günü itibarıyla soğuk havanın tüm yurda yayılması beklenirken; başta Ankara, Eskişehir, Bolu ve Erzurum olmak üzere pek çok ilde kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

PAZARTESİ İSTANBUL'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI VAR

İstanbul'da hafta sonu kuvvetli sağanak yağış beklenirken, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların İstanbul'da Pazartesi günü tek haneli rakamlara düşeceği ve kuvvetli kar beklendiği ifade edildi.

"KİMSEYE SÖZ VERMEYİN"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da beklenen hava durumu değişikliğine dikkat çekti. 12 Ocak Pazartesi gününü işaret eden Kadıoğlu, "Haftaya Pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış tam kar kıvamında" ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, Salı günü için durumun henüz netleşmediğini belirtmekle birlikte, teknolojinin imkanlarından faydalanılması gerektiğini vurgulayarak, "Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim" tavsiyesinde bulundu.

METEOROLOJİ VERİLERİ KAR YAĞIŞINI İŞARET EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ve ilçeleri için yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre hava durumu şöyle seyredecek:

10 Ocak Cumartesi günü il genelinde "sağanak yağış", 11 Ocak Pazar günü ise "kuvvetli yağmur" bekleniyor. Pazar günü sıcaklıkların 7-10 derece bandında seyretmesi öngörülüyor.

12 Ocak Pazartesi günü İstanbul'un neredeyse tamamında hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve yağışın "kar yağışı" şekline dönmesi bekleniyor.

Tahminlere göre İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Çatalca ve Silivri gibi batı ve kuzey ilçeleri başta olmak üzere; Kadıköy, Beşiktaş ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde de Pazartesi günü kar yağışı etkili olacak.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA İNECEK

MGM verilerine göre, Pazartesi günü kar yağışıyla birlikte en düşük hava sıcaklıklarının 0 ile 2 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışlı sistemin ardından 13 Ocak Salı günü ise havanın "çok bulutlu" olması, ancak gece sıcaklıklarının birçok ilçede sıfırın altına (-1 ila -5 derece) düşmesi tahmin ediliyor.