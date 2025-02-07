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Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

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Kandilli Rasathanesi tarafında Ege'de ardı ardına gerçekleşen depremlere ilişkin yayınlanan raporda, Türkiye'de Kaş yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1-3 metre seviyesinde tsunami tehlikesinin mümkün olduğu kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınalarına ilişkin 4. raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

1 HAFTADA BİN 513 DEPREM OLDU

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, son bir haftalık süre içerisinde bölgede bin 513'e yakın deprem oldu. Sarsıntılar arasında en büyüğünün 5.3 büyüklüğünde olduğuna işaret edilirken, 4'ün üzerinde 108 adet deprem kaydedildiğine vurgu yapıldı.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

"TSUNAMİYE KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Değerlendirmede, "Bölgede gözlemlenen sismik hareketlilik ve magma dinamikleri, geçmişte yaşanan büyük patlamalar ve depremlerle doğrudan ilişkilidir. Santorini-Amorgos fay hattı, büyük yıkıcı depremlere neden olabilecek potansiyele sahiptir. Bölgede meydana gelebilecek deprem, heyelan vb. kaynaklarla tetiklenebilecek tsunamiye karşı gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı

TSUNAMİ RİSKİ OLAN BÖLGE BELLİ OLDU

Ayrıca, Antalya Körfezi'nde ve Kaş yarımadasında 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi. Raporda, şu ifadelere yer verildi:"Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw > 3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs'ın batı ve güney kıyıları, Türkiye'de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Mısır arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır."

Kandilli Rasathanesi, tsunami tehlikesi altındaki şehrimizi açıkladı
Haberler.com / Umut Halavart - Gündem
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAnil Ulker:

3 metre dalga varyantı geçemez Antalya'da

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Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Yahu, komedi gibi açıklama ve haber. Fırtına olunca zaten 3 metre dalga oluşuyor. Tsunami dediğin 6 metre ve üzerindeki dalgalardan oluşur. Bu haberi yaparken bi araştırın. Açıklamayı yapan kurum zaten bilmediği belli.

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