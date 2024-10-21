Adem ve Kartal'ın yollarının kesişmesi ardından bir ailenin değişen hikayesini anlatacak yapım ilk bölümü ile bu akşam ekranlarda. Show TV yeni dizisi pazartesi günleri dizi takipçileri ile buluşacak. Bu noktada dizinin çekim yerleri, hikayesi ve karakterleri merak konusu oldu. Kalpazan oyuncuları kim? Kalpazan dizisi karakterleri!

KALPAZAN DİZİSİ KARAKTERLERİ

Adem:

Başarılı oyuncu Timuçin Esen ile hayat bulan Adem, darphanede çalışan namuslu ve sıradan bir memurdur. Eşi Canan ve 2 çocuğu ile mütevazi bir hayat sürmektedirler. Ancak oğlu Arda'nın gönlünü alabilmek için hazırladığı masumane bir sürpriz hayatını altüst eder. Yaptığı bir tek hata bugüne kadar inandığı her şeyi sorgulamasına neden olur. Ailesini ve sahip olduğu her şeyi kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Adem bir seçim yapmak zorunda kalır.

Canan:

"Kalpazan"ın başrol oyuncularından Şükran Ovalı karakterini ve projenin en merak edilenlerini paylaştı. Canlandırdığı Canan karakteri için ise Ovalı şunları söyledi; "Canan; çok sevdiği adam ile 20 yıllık evliliği ve ailesi dağılmasın diye tüm ceketleri üstüne giymiş bir kadın. Yorgun da olsa pes etmeyen tarafı ve sistemin çarkıyla dönüşecek olması beni cezbetti. Sürprizli bir karakter olması heyecanımı dinç tutuyor. Bu ülkede her kadının ortak dertleri var. Canan'ı çok sevdim çünkü güçlü, duygusal, dürtüsel, çocukları için dünyayı yakar."

Kartal :

Çağlar Ertuğrul, Kalpazan'a dair açıklamalarda bulundu!

"Projenin sürprizi bol. Ben de en az seyirciler kadar heyecanlı ve meraklıyım. Kartal, yazım dilinde komedisi yüksek bir karakter. Canlandırması eğlenceli."

Karakteri ile arasındaki benzerlikleri ve kurduğu bağı ise şöyle anlattı; "Sorun çözmeyi ve alttan almayı seven birisi Kartal. Buralarda benzerliğimiz olabilir. Senaryonun ve karakterlerin yazım dili aslında temiz ve açık. Beni tanıyıp bu işi okuyanlar "Kartal zaten sensin" dediler."

Deniz Baysal:

Canlandırdığı karakterin en cazip yönlerini ise bu şekilde anlattı; "Canlandırdığım karakter oldukça güçlü ve zeki bir kadın, aynı zamanda duygusal olarak derin çatışmalar yaşıyor. Onun bir yandan kendi adaletini sağlama çabası, diğer yandan sevdiklerini koruma arzusu beni çok etkiledi. Karakterin bu çok boyutlu yapısı ve hayatındaki kırılma anları, onu oynamayı benim için cazip kılan unsurlardan oldu."

dem (Timuçin Esen) namuslu bir adamdır. Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş