Bartın Kozcağız'da 35 yaşındaki erkek kuaför köprü üstünde ölü bulundu

Bartın Kozcağız'da 35 yaşındaki erkek kuaför köprü üstünde ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaför, Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üstünde motosikletinin yanında ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni belirlenemezken, trafik kazası mı kalp krizi mi olduğu araştırılıyor; otopsi sonucu bekleniyor.
Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü, köprü üstünde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üstünde 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yürütülürken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.
Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.