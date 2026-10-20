Bartın Kozcağız'da 35 yaşındaki erkek kuaför köprü üstünde ölü bulundu

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Bartın'ın Kozcağız beldesinde 35 yaşındaki erkek kuaförü, köprü üstünde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üstünde 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedeni bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yürütülürken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.

Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı