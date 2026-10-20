Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 8 meclis üyesiyle birlikte CHP'den istifa etti

Antalya'da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, beraberindeki 8 meclis üyesiyle CHP'den istifa etti.

GÖREVLERİNİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEKLER

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, CHP'den istifa kararı aldı. Başkan Topaloğlu ile birlikte 8 meclis üyesi daha CHP'den ayrıldı. Sanal medya hesabındaki 'Sevgili hemşehrilerim' diye başladığı paylaşımıyla istifa kararını duyuran Başkan Topaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda, 8 belediye meclis üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek görevlerimizi bağımsız olarak sürdürme kararı aldık. Bu karar, Kemer'e ve sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğu değiştirmiyor. Birlikte yol yürüdüğümüz tüm arkadaşlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, bugüne kadar kurduğumuz dostluklara ve paylaştığımız emeğe saygı duyuyorum. Bizlere emanet ettiğiniz belediye başkanlığı ve meclis üyeliği görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kemer'in yararına olan her çalışmanın yanında olacak, halkımızın ihtiyaçlarını ve ortak geleceğimizi gözeterek hareket edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Güveninize layık olmak ve Kemer'e hizmet etmek için aynı gayret ve samimiyetle yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı