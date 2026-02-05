Kağıthane'de yangında mahalleliyi ıslık çalarak uyandırdı: Yangın var aşağı inin

KAĞITHANE'de kentsel dönüşüm nedeniyle yaklaşık 1 ay önce boşaltılan 4 katlı binada yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler ıslık çalarak ve "Yangın var aşağı inin" diye bağırarak vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Binanın bu hafta yıkılmasının planlandığını söyleyen mal sahibi Talat Ünal, "Mahallenin gençleri kavga edip ayrılmış, sonra gelip tiner ya da benzin dökmüşler, burayı yakmışlar. Bina onların da değil. Kavga ettikleri adamın da değil, bina bizim" dedi.

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Telsizler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme girerek müteahhite verilen 4 katlı bina yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Yıkımı beklenen ve çevresi açık olan binanın giriş katında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede giriş katını sardığı yangını çevredeki vatandaşlar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını ihbar eden kişi ıslık çalıp bağırarak vatandaşları uyandırmaya çalıştı.

'YANGIN VAR AŞAĞI İNİN' DİYE BAĞIRDI ISLIK ÇALDI

Alevlerin yandaki binalara ve park halindeki araçlara sıçrama ihtimali üzerine ihbarda bulunan kişi, "Yangın var aşağı inin" diyerek uzun süre bağırdı. Vatandaşları uyarmaya çalışan kişi ıslık da çaldı. Yangın devam ederken ıslık çalan kişinin yanına bu kez mahalleli geldi. Mahalle sakinleri ise yanan binanın önündeki araçların zarar görmemesi için "Bu araçların sahiplerini biliyor musunuz" diyerek bağırmaya devam etti. Yangın çıkan binanın önünde bulunan park halindeki araçlara sıçramaması için zamanla yarıştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan kontrollerde içeride bulunan sandalye, masa ve tahtaların yandığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri rapor tutarak olay yerinden ayrıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

'KAVGA ETMİŞLER SONRA YAKMIŞLAR'

Yangının ardından binada meydana gelen hasar gündüz görüntülendi. Olayla ilgili konuşan mal sahibi Talat Ünal, "Dün akşam işte bize telefon geldi. Biz de hiç farkında değildik. Gelmişler oradan, kavga mı ne olmuş herhalde mahallenin gençleriyle mi öyle birşey. Ondan sonra gelmişler. Aralarında tartışma çıktıktan sonra onlar gitmiş. En son saat 03.15'mi, 03.30 mu o sıralarda tiner mi benzin mi ne dökmüş galiba. Ondan sonra başlamışlar burayı yakmaya. Ya tiner ya benzin ikisinden biri öyle diyorlardı. Bidon var diyorlardı yerlerde. Vallahi bilmiyorum ki işte, bina onların da değil. Kavga ettikleri adamın da değil, bina bizim. Bina boş, boşalttık. İşte müteahhite verdik, kentsel dönüşümde öyle bekliyoruz. Bu hafta normalde yıkılması lazım. Yananlar burada ufak tefek tahtalar falan vardı onlar. Sandalyeler kapılar vardı. Onlar işte başka hiçbirşey yok" dedi.