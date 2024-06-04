Kabine Toplantısı Gündemi: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi!

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifi konuları araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra bugün toplanıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta ve gündem maddeleri merak ediliyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusuna yanıt aranıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Haziran ayının ilk Kabine Toplantısı, 4 Haziran 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantının saati henüz açıklanmadı. Toplantıya dair gelişmeleri ve alınacak kararları haberimizden takip edebilirsiniz.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki hafta aradan sonra yarın toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda ana konulardan biri sokak hayvanları olacak. Masada ayrıca, Kurban Bayramı tatilinin süresinin 9 güne uzatılması ve 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması var.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda ele alınacak diğer bir konu ise emekli ikramiyeleri olacak. 3 bin lira olan emekliye yönelik bayram ikramiyesi tutarının artırılması bekleniyor.

EKONOMİ BAŞLIKLARI MASADA

Kritik toplantıda, ekonomi programı ele alınacak, alım gücünü yükseltme ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ YASA TEKLİFİ

Toplantıda, son günlerde gündemdeki yerini koruyan, sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeyi öngören yasa teklifi de masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE, GAZZE MESELESİ VE 9'UNCU YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE OLACAK

Toplantıda, ülke sınırları içinde terörle mücadele ile Suriye ve Irak'ta yürütülen terör operasyonları da gündemde olacak. Bölgesel gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ateşkes çabaları da masaya yatırılacak. Öte yandan hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi ile ilgili son durumun da ele alınması bekleniyor.